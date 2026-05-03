Свежий салат на весну: понадобится 300 г пекинской капусты
Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 12:04
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат идеально передает настроение весны — легкий, сочный и наполненный свежими вкусами. Хрустящая капуста, нежное куриное филе и легкая кислинка яблока создают гармоничное сочетание. Готовится быстро, а выглядит ярко и аппетитно. Отличный вариант для легкого ужина или полезного обеда.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 300 г;
- огурец — 1 шт.;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- корень сельдерея — 90 г;
- куриное филе — 280 г;
- зелень — по вкусу;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- семена льна — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить до готовности, остудить и разобрать на волокна.
- Пекинскую капусту тонко нашинковать, огурец и яблоко нарезать соломкой, сразу добавить лимонный сок.
- Корень сельдерея натереть или тонко нарезать, добавить вместе с курицей и зеленью.
- Отдельно смешать сметану с майонезом и добавить к салату.
- Аккуратно перемешать, посолить, добавить семена льна и дать немного настояться перед подачей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама