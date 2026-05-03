Свежий салат на весну: понадобится 300 г пекинской капусты

Свежий салат на весну: понадобится 300 г пекинской капусты

Дата публикации 3 мая 2026 12:04
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат идеально передает настроение весны — легкий, сочный и наполненный свежими вкусами. Хрустящая капуста, нежное куриное филе и легкая кислинка яблока создают гармоничное сочетание. Готовится быстро, а выглядит ярко и аппетитно. Отличный вариант для легкого ужина или полезного обеда.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • яблоко зеленое — 1 шт.;
  • корень сельдерея — 90 г;
  • куриное филе — 280 г;
  • зелень — по вкусу;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • семена льна — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить до готовности, остудить и разобрать на волокна.
  2. Пекинскую капусту тонко нашинковать, огурец и яблоко нарезать соломкой, сразу добавить лимонный сок.
  3. Корень сельдерея натереть или тонко нарезать, добавить вместе с курицей и зеленью.
  4. Отдельно смешать сметану с майонезом и добавить к салату.
  5. Аккуратно перемешать, посолить, добавить семена льна и дать немного настояться перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
