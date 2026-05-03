Свежий салат на весну: понадобится 300 г пекинской капусты

Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат идеально передает настроение весны — легкий, сочный и наполненный свежими вкусами. Хрустящая капуста, нежное куриное филе и легкая кислинка яблока создают гармоничное сочетание. Готовится быстро, а выглядит ярко и аппетитно. Отличный вариант для легкого ужина или полезного обеда.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 300 г;

огурец — 1 шт.;

яблоко зеленое — 1 шт.;

корень сельдерея — 90 г;

куриное филе — 280 г;

зелень — по вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

семена льна — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе отварить до готовности, остудить и разобрать на волокна. Пекинскую капусту тонко нашинковать, огурец и яблоко нарезать соломкой, сразу добавить лимонный сок. Корень сельдерея натереть или тонко нарезать, добавить вместе с курицей и зеленью. Отдельно смешать сметану с майонезом и добавить к салату. Аккуратно перемешать, посолить, добавить семена льна и дать немного настояться перед подачей.

