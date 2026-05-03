Салат, который быстро станет вашим любимым: понадобится 300 г редиски
Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 00:44
Салат с редисом с редиской. Фото: кадр из видео
Этот салат подкупает простотой и идеальным сочетанием ингредиентов. Хрустящий редис, нежные яйца и сливочный сыр создают сбалансированный и насыщенный вкус. Готовится быстро, а результат всегда удачный. Отличный вариант как для будничного меню, так и для легкого ужина.
Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редиска — 300 г;
- огурцы — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- укроп — по вкусу;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- сметана — по желанию;
- чеснок — 1-2 зуб;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис и огурцы нарезать четвертинками кружочков. Добавить нарезанные яйца и измельченную зелень.
- Плавленый сырок натереть на терке и добавить к салату.
- Добавить майонез или смесь со сметаной, измельченный чеснок, соль и перец.
- Хорошо перемешать до однородности и сразу подавать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама