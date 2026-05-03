Салат, который быстро станет вашим любимым: понадобится 300 г редиски

Этот салат подкупает простотой и идеальным сочетанием ингредиентов. Хрустящий редис, нежные яйца и сливочный сыр создают сбалансированный и насыщенный вкус. Готовится быстро, а результат всегда удачный. Отличный вариант как для будничного меню, так и для легкого ужина.

Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редиска — 300 г;

огурцы — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

укроп — по вкусу;

плавленый сырок — 1 шт.;

майонез — 2-3 ст. л.;

сметана — по желанию;

чеснок — 1-2 зуб;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Редис и огурцы нарезать четвертинками кружочков. Добавить нарезанные яйца и измельченную зелень. Плавленый сырок натереть на терке и добавить к салату. Добавить майонез или смесь со сметаной, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать до однородности и сразу подавать.

