Главная Вкус Салат, который быстро станет вашим любимым: понадобится 300 г редиски

Дата публикации 3 мая 2026 00:44
Салат, который быстро станет вашим любимым: понадобится 300 г редиски
Салат с редисом с редиской. Фото: кадр из видео

Этот салат подкупает простотой и идеальным сочетанием ингредиентов. Хрустящий редис, нежные яйца и сливочный сыр создают сбалансированный и насыщенный вкус. Готовится быстро, а результат всегда удачный. Отличный вариант как для будничного меню, так и для легкого ужина.

Рецепт опубликовали на канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редиска — 300 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • укроп — по вкусу;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • сметана — по желанию;
  • чеснок — 1-2 зуб;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт салату з редискою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Редис и огурцы нарезать четвертинками кружочков. Добавить нарезанные яйца и измельченную зелень.
  2. Плавленый сырок натереть на терке и добавить к салату.
  3. Добавить майонез или смесь со сметаной, измельченный чеснок, соль и перец.
  4. Хорошо перемешать до однородности и сразу подавать.

овощи салат редиска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
