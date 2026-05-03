Головна Смак Салат, який швидко стане вашим улюбленим: знадобиться 300 г редиски

Салат, який швидко стане вашим улюбленим: знадобиться 300 г редиски

Дата публікації: 3 травня 2026 00:44
Салат з редискою. Фото: кадр з відео

Цей салат підкуповує простотою та ідеальним поєднанням інгредієнтів. Хрумка редиска, ніжні яйця та вершковий сир створюють збалансований і насичений смак. Готується швидко, а результат завжди вдалий. Чудовий варіант як для буденного меню, так і для легкої вечері.

Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 300 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • кріп — за смаком;
  • плавлений сирок — 1 шт.;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сметана — за бажанням;
  • часник — 1–2 зуб.;
  • сіль, перець — за смаком.
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Редиску та огірки нарізати четвертинками кружечків. Додати нарізані яйця та подрібнену зелень.
  2. Плавлений сирок натерти на тертці та додати до салату.
  3. Додати майонез або суміш зі сметаною, подрібнений часник, сіль і перець.
  4. Добре перемішати до однорідності та одразу подавати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
