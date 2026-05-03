Салат, який швидко стане вашим улюбленим: знадобиться 300 г редиски
Дата публікації: 3 травня 2026 00:44
Цей салат підкуповує простотою та ідеальним поєднанням інгредієнтів. Хрумка редиска, ніжні яйця та вершковий сир створюють збалансований і насичений смак. Готується швидко, а результат завжди вдалий. Чудовий варіант як для буденного меню, так і для легкої вечері.
Рецепт опублікували на каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 300 г;
- огірки — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- кріп — за смаком;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сметана — за бажанням;
- часник — 1–2 зуб.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску та огірки нарізати четвертинками кружечків. Додати нарізані яйця та подрібнену зелень.
- Плавлений сирок натерти на тертці та додати до салату.
- Додати майонез або суміш зі сметаною, подрібнений часник, сіль і перець.
- Добре перемішати до однорідності та одразу подавати.
