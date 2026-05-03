Свіжий салат на весну: знадобиться 300 г пекінської капусти

Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат ідеально передає настрій весни — легкий, соковитий і наповнений свіжими смаками. Хрумка капуста, ніжне куряче філе та легка кислинка яблука створюють гармонійне поєднання. Готується швидко, а виглядає яскраво та апетитно. Чудовий варіант для легкої вечері або корисного обіду.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 300 г;

огірок — 1 шт.;

яблуко зелене — 1 шт.;

корінь селери — 90 г;

куряче філе — 280 г;

зелень — за смаком;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

насіння льону — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе відварити до готовності, остудити та розібрати на волокна. Пекінську капусту тонко нашаткувати, огірок і яблуко нарізати соломкою, одразу додати лимонний сік. Корінь селери натерти або тонко нарізати, додати разом із куркою та зеленню. Окремо змішати сметану з майонезом і додати до салату. Акуратно перемішати, посолити, додати насіння льону та дати трохи настоятися перед подачею.

