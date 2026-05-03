Свіжий салат на весну: знадобиться 300 г пекінської капусти
Ua ru
Дата публікації: 3 травня 2026 12:04
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей салат ідеально передає настрій весни — легкий, соковитий і наповнений свіжими смаками. Хрумка капуста, ніжне куряче філе та легка кислинка яблука створюють гармонійне поєднання. Готується швидко, а виглядає яскраво та апетитно. Чудовий варіант для легкої вечері або корисного обіду.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 300 г;
- огірок — 1 шт.;
- яблуко зелене — 1 шт.;
- корінь селери — 90 г;
- куряче філе — 280 г;
- зелень — за смаком;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- насіння льону — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити до готовності, остудити та розібрати на волокна.
- Пекінську капусту тонко нашаткувати, огірок і яблуко нарізати соломкою, одразу додати лимонний сік.
- Корінь селери натерти або тонко нарізати, додати разом із куркою та зеленню.
- Окремо змішати сметану з майонезом і додати до салату.
- Акуратно перемішати, посолити, додати насіння льону та дати трохи настоятися перед подачею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама