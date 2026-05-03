Головна Смак Свіжий салат на весну: знадобиться 300 г пекінської капусти

Дата публікації: 3 травня 2026 12:04
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат ідеально передає настрій весни — легкий, соковитий і наповнений свіжими смаками. Хрумка капуста, ніжне куряче філе та легка кислинка яблука створюють гармонійне поєднання. Готується швидко, а виглядає яскраво та апетитно. Чудовий варіант для легкої вечері або корисного обіду.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 300 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • яблуко зелене — 1 шт.;
  • корінь селери — 90 г;
  • куряче філе — 280 г;
  • зелень — за смаком;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • насіння льону — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе відварити до готовності, остудити та розібрати на волокна.
  2. Пекінську капусту тонко нашаткувати, огірок і яблуко нарізати соломкою, одразу додати лимонний сік.
  3. Корінь селери натерти або тонко нарізати, додати разом із куркою та зеленню.
  4. Окремо змішати сметану з майонезом і додати до салату.
  5. Акуратно перемішати, посолити, додати насіння льону та дати трохи настоятися перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
