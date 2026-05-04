Популярний салат "Лебединий пух": знадобиться пів качана пекінської капусти

Салат "Лебединий пух".

Цей салат отримав популярність завдяки своїй легкості та ніжній текстурі. Поєднання курки, яєць і пекінської капусти робить його одночасно ситним і свіжим. Маринована цибуля додає легкої пікантності, а сир завершує смак м’якою вершковою ноткою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 1 шт. (відварене);

яйця — 3 шт.;

картопля — 2 шт. (відварена);

пекінська капуста — 0,5 качана;

твердий сир — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Маринад для цибулі:

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

оцет яблучний — 3–4 ст. л.;

вода — 250 мл.

Приготування салату.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити маринадом із води, оцту, цукру й солі. Залишити на 20 хвилин. Куряче філе, яйця та картоплю відварити, остудити й подрібнити. Пекінську капусту дрібно нашаткувати, сир натерти. Салат викладати шарами: картопля з майонезом, курка зі спеціями, маринована цибуля, яйця з майонезом, пекінська капуста та зверху сир. Перед подачею дати настоятися в холодильнику 1–2 години.

