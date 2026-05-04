Популярний салат "Лебединий пух": знадобиться пів качана пекінської капусти
Дата публікації: 4 травня 2026 21:44
Салат "Лебединий пух".
Цей салат отримав популярність завдяки своїй легкості та ніжній текстурі. Поєднання курки, яєць і пекінської капусти робить його одночасно ситним і свіжим. Маринована цибуля додає легкої пікантності, а сир завершує смак м’якою вершковою ноткою.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 1 шт. (відварене);
- яйця — 3 шт.;
- картопля — 2 шт. (відварена);
- пекінська капуста — 0,5 качана;
- твердий сир — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Маринад для цибулі:
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- оцет яблучний — 3–4 ст. л.;
- вода — 250 мл.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити маринадом із води, оцту, цукру й солі. Залишити на 20 хвилин.
- Куряче філе, яйця та картоплю відварити, остудити й подрібнити.
- Пекінську капусту дрібно нашаткувати, сир натерти.
- Салат викладати шарами: картопля з майонезом, курка зі спеціями, маринована цибуля, яйця з майонезом, пекінська капуста та зверху сир.
- Перед подачею дати настоятися в холодильнику 1–2 години.
