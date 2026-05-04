Головна Смак Популярний салат "Лебединий пух": знадобиться пів качана пекінської капусти

Дата публікації: 4 травня 2026 21:44
Салат "Лебединий пух". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат отримав популярність завдяки своїй легкості та ніжній текстурі. Поєднання курки, яєць і пекінської капусти робить його одночасно ситним і свіжим. Маринована цибуля додає легкої пікантності, а сир завершує смак м’якою вершковою ноткою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 1 шт. (відварене);
  • яйця — 3 шт.;
  • картопля — 2 шт. (відварена);
  • пекінська капуста — 0,5 качана;
  • твердий сир — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.

Маринад для цибулі:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • оцет яблучний — 3–4 ст. л.;
  • вода — 250 мл.
рецепт салату з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити маринадом із води, оцту, цукру й солі. Залишити на 20 хвилин.
  2. Куряче філе, яйця та картоплю відварити, остудити й подрібнити.
  3. Пекінську капусту дрібно нашаткувати, сир натерти.
  4. Салат викладати шарами: картопля з майонезом, курка зі спеціями, маринована цибуля, яйця з майонезом, пекінська капуста та зверху сир.
  5. Перед подачею дати настоятися в холодильнику 1–2 години.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
