Салат "Моментальний" за 1 хв: такий смачний, неможливо наїстися

Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній порятунок, коли хочеться чогось свіжого і смачного за лічені хвилини. Хрусткі огірки, ароматна зелень і ніжний йогуртовий соус створюють ідеальне поєднання. Він настільки легкий і соковитий, що зупинитися майже неможливо. Ідеальний варіант як для швидкого перекусу, так і як доповнення до основної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 3 шт.;

зелена цибуля — пучок;

кріп — пучок;

лимонний сік — з 1/2 лимона;

грецький йогурт — 3 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

цільнозерновий хліб — для подачі.

Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки нарізати, додати трохи солі та залишити на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути зайву рідину. Додати подрібнену зелену цибулю та кріп. Окремо змішати йогурт, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, сіль і перець до однорідності. Додати соус до овочів і перемішати. Подавати з підсмаженим хлібом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".