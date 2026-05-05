Салат "Моментальний" за 1 хв: такий смачний, неможливо наїстися
Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 21:04
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — справжній порятунок, коли хочеться чогось свіжого і смачного за лічені хвилини. Хрусткі огірки, ароматна зелень і ніжний йогуртовий соус створюють ідеальне поєднання. Він настільки легкий і соковитий, що зупинитися майже неможливо. Ідеальний варіант як для швидкого перекусу, так і як доповнення до основної страви.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 шт.;
- зелена цибуля — пучок;
- кріп — пучок;
- лимонний сік — з 1/2 лимона;
- грецький йогурт — 3 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- паприка — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- цільнозерновий хліб — для подачі.
Спосіб приготування
- Огірки нарізати, додати трохи солі та залишити на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути зайву рідину.
- Додати подрібнену зелену цибулю та кріп.
- Окремо змішати йогурт, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, сіль і перець до однорідності.
- Додати соус до овочів і перемішати. Подавати з підсмаженим хлібом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама