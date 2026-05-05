Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Моментальний" за 1 хв: такий смачний, неможливо наїстися

Салат "Моментальний" за 1 хв: такий смачний, неможливо наїстися

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 21:04
Салат Моментальний за 1 хв: такий смачний, неможливо наїстися
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній порятунок, коли хочеться чогось свіжого і смачного за лічені хвилини. Хрусткі огірки, ароматна зелень і ніжний йогуртовий соус створюють ідеальне поєднання. Він настільки легкий і соковитий, що зупинитися майже неможливо. Ідеальний варіант як для швидкого перекусу, так і як доповнення до основної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 3 шт.;
  • зелена цибуля — пучок;
  • кріп — пучок;
  • лимонний сік — з 1/2 лимона;
  • грецький йогурт — 3 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • цільнозерновий хліб — для подачі.
рецепт салату з огірками
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки нарізати, додати трохи солі та залишити на кілька хвилин, після чого злегка відтиснути зайву рідину.
  2. Додати подрібнену зелену цибулю та кріп.
  3. Окремо змішати йогурт, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, сіль і перець до однорідності.
  4. Додати соус до овочів і перемішати. Подавати з підсмаженим хлібом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації