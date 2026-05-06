"Хітовий" салат з огірками за 5 хвилин: підійде замість вечері

Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко, просто і смачно. Свіжі огірки, ніжні яйця і легка заправка створюють збалансований смак без зайвої важкості. Готується за лічені хвилини, а виходить ситно і ароматно. Саме той рецепт, який легко замінює повноцінну вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 5 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

грецький йогурт — 4 ст. л.;

майонез — 1 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

цільнозерновий хліб — для подачі.

Салат та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки нарізати, злегка посолити і залишити на 10 хвилин, після чого відтиснути зайву рідину. Яйця подрібнити і додати до огірків разом із зеленою цибулею. Для заправки змішати грецький йогурт, майонез, гірчицю, сіль і перець. Додати соус до салату і обережно перемішати. Подавати на цільнозерновому хлібі або окремо.

