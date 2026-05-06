Youtube Telegram Viber Instagram Facebook TikTok Google News Spotify SoundCloud RSS
Головна Смак "Хітовий" салат з огірками за 5 хвилин: підійде замість вечері

Дата публікації: 6 травня 2026 21:44
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко, просто і смачно. Свіжі огірки, ніжні яйця і легка заправка створюють збалансований смак без зайвої важкості. Готується за лічені хвилини, а виходить ситно і ароматно. Саме той рецепт, який легко замінює повноцінну вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 5 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • грецький йогурт — 4 ст. л.;
  • майонез — 1 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • цільнозерновий хліб — для подачі.
Салат та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки нарізати, злегка посолити і залишити на 10 хвилин, після чого відтиснути зайву рідину.
  2. Яйця подрібнити і додати до огірків разом із зеленою цибулею.
  3. Для заправки змішати грецький йогурт, майонез, гірчицю, сіль і перець.
  4. Додати соус до салату і обережно перемішати. Подавати на цільнозерновому хлібі або окремо.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
