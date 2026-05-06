"Хітовий" салат з огірками за 5 хвилин: підійде замість вечері
Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 21:44
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — ідеальний варіант, коли потрібно швидко, просто і смачно. Свіжі огірки, ніжні яйця і легка заправка створюють збалансований смак без зайвої важкості. Готується за лічені хвилини, а виходить ситно і ароматно. Саме той рецепт, який легко замінює повноцінну вечерю.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 5 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- грецький йогурт — 4 ст. л.;
- майонез — 1 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- цільнозерновий хліб — для подачі.
Спосіб приготування
- Огірки нарізати, злегка посолити і залишити на 10 хвилин, після чого відтиснути зайву рідину.
- Яйця подрібнити і додати до огірків разом із зеленою цибулею.
- Для заправки змішати грецький йогурт, майонез, гірчицю, сіль і перець.
- Додати соус до салату і обережно перемішати. Подавати на цільнозерновому хлібі або окремо.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама