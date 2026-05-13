С этим салатом успеете похудеть до лета: понадобится 300 г редиса
Дата публикации 13 мая 2026 21:04
Салат с редиской. Фото: smakuiemo.com.ua
Когда хочется чего-то легкого, свежего и вкусного — этот салат станет настоящей находкой. Хрустящий редис, яйца и нежная сливочная заправка создают идеальное сочетание для весеннего меню.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 300 г;
- огурец — 1-2 шт.;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис и огурец нарезать четвертинками, яйца — крупным кубиком.
- Зеленый лук и укроп мелко измельчить.
- Для заправки натереть плавленый сырок на мелкой терке, смешать со сметаной, добавить чеснок, соль и черный перец.
- В большой миске соединить все ингредиенты, добавить заправку и аккуратно перемешать.
