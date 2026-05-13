С этим салатом успеете похудеть до лета: понадобится 300 г редиса

Салат с редиской. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда хочется чего-то легкого, свежего и вкусного — этот салат станет настоящей находкой. Хрустящий редис, яйца и нежная сливочная заправка создают идеальное сочетание для весеннего меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 300 г;

огурец — 1-2 шт.;

яйца вареные — 3-4 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

плавленый сырок — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Редис и огурец нарезать четвертинками, яйца — крупным кубиком. Зеленый лук и укроп мелко измельчить. Для заправки натереть плавленый сырок на мелкой терке, смешать со сметаной, добавить чеснок, соль и черный перец. В большой миске соединить все ингредиенты, добавить заправку и аккуратно перемешать.

