С этим салатом успеете похудеть до лета: понадобится 300 г редиса

Дата публикации 13 мая 2026 21:04
Салат с редиской. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда хочется чего-то легкого, свежего и вкусного — этот салат станет настоящей находкой. Хрустящий редис, яйца и нежная сливочная заправка создают идеальное сочетание для весеннего меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 300 г;
  • огурец — 1-2 шт.;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис и огурец нарезать четвертинками, яйца — крупным кубиком.
  2. Зеленый лук и укроп мелко измельчить.
  3. Для заправки натереть плавленый сырок на мелкой терке, смешать со сметаной, добавить чеснок, соль и черный перец.
  4. В большой миске соединить все ингредиенты, добавить заправку и аккуратно перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
