Рецепт салату на кожен день за 5 хвилин: знадобиться редиска

Дата публікації: 15 травня 2026 12:04
Салат з редискою. Фото: кадр з відео

Хрумкий, свіжий і дуже простий салат, який готується буквально за кілька хвилин. Ідеальне поєднання редиски, огірка та зелені зі сметаною повертає смак справжньої весни на ваш стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Та що лишає СМАК, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 1–2 шт.;
  • редиска — 6–8 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • сметана — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
рецепт салату з редискою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Редиску нарізати тонкими кружечками або півкільцями.
  2. Огірки нарізати довільно, додати до редиски.
  3. Зелену цибулю та кріп дрібно подрібнити й додати до овочів.
  4. Усе з’єднати в мисці, посолити та поперчити.
  5. Заправити сметаною і добре перемішати до однорідності. Подавати одразу після приготування.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
