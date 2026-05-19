Головна Смак Зелений салат "мінус 10 кілограм": рецепт страви замість вечері

Дата публікації: 19 травня 2026 21:44
Зелений салат. Фото: кадр з відео

Цей салат стане справжнім відкриттям для тих, хто шукає легку та водночас поживну вечерю без важкості. Хрустка капуста й свіжий огірок створюють основу, а ніжна зелена заправка з авокадо, кеш’ю та трав робить смак насиченим і кремовим. Особливість цього рецепта — у соусі, який повністю змінює звичайні овочі на ресторанний рівень. Це ідеальний варіант для легкої вечері або детоксу без відчуття голоду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • капуста — 300 г.;
  • огірки — 2–3 шт.;
  • петрушка — 1 невеликий пучок.;
  • базилік — 4–5 листків (за бажанням).;
  • часник — 1–2 зубчики.;
  • авокадо — 1/2 шт.;
  • кеш’ю — 25 г.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/3 ч. л.
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту дрібно нашаткувати та додатково подрібнити ножем до максимально дрібної текстури. Огірки також дрібно нарізати.
  2. У чашу блендера додати петрушку, базилік, часник, авокадо, кеш’ю, лимонний сік, оливкову олію, мед і сіль. 
  3. Подрібнити до однорідного кремового соусу. За потреби додати трохи води для потрібної консистенції.
  4. Змішати овочі із зеленою заправкою та одразу подавати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
