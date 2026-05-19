Зелений салат "мінус 10 кілограм": рецепт страви замість вечері
Цей салат стане справжнім відкриттям для тих, хто шукає легку та водночас поживну вечерю без важкості. Хрустка капуста й свіжий огірок створюють основу, а ніжна зелена заправка з авокадо, кеш’ю та трав робить смак насиченим і кремовим. Особливість цього рецепта — у соусі, який повністю змінює звичайні овочі на ресторанний рівень. Це ідеальний варіант для легкої вечері або детоксу без відчуття голоду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 300 г.;
- огірки — 2–3 шт.;
- петрушка — 1 невеликий пучок.;
- базилік — 4–5 листків (за бажанням).;
- часник — 1–2 зубчики.;
- авокадо — 1/2 шт.;
- кеш’ю — 25 г.;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.
Спосіб приготування
- Капусту дрібно нашаткувати та додатково подрібнити ножем до максимально дрібної текстури. Огірки також дрібно нарізати.
- У чашу блендера додати петрушку, базилік, часник, авокадо, кеш’ю, лимонний сік, оливкову олію, мед і сіль.
- Подрібнити до однорідного кремового соусу. За потреби додати трохи води для потрібної консистенції.
- Змішати овочі із зеленою заправкою та одразу подавати.
