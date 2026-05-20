Салат "Травень" за 2 хвилини: знадобиться 1 огірок та 3 яйця

Салат "Травень" за 2 хвилини: знадобиться 1 огірок та 3 яйця

Дата публікації: 20 травня 2026 21:44
Салат Травень за 2 хвилини: знадобиться 1 огірок та 3 яйця
Салат "Травень". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній смак весни, коли хочеться чогось легкого, свіжого та водночас ситного. Поєднання ніжного відвареного м’яса, хрусткого огірка та яєць створює просту, але дуже гармонійну основу. Велика кількість зелені додає яскравого аромату і робить страву по-справжньому сезонною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • м’ясо відварене — 400 г.;
  • огірок — 1 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • цибуля зелена — за смаком.;
  • кріп — за смаком.;
  • петрушка — за смаком.;
  • щавель — за смаком.;
  • часник — 2 зубчики.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком.;
  • перець чорний — за смаком.
Салат з куркою та овочами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварене м’ясо нарізати невеликими кубиками та викласти у миску.
  2. Додати нарізаний огірок і подрібнені варені яйця.
  3. Усю зелень дрібно нашаткувати та змішати з основними інгредієнтами.
  4. Окремо приготувати заправку зі сметани, майонезу та подрібненого часнику.
  5. Заправити салат, додати сіль і перець та ретельно перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
