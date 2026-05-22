Салат з молодою капустою за 5 хвилин: на вечерю для схуднення

Салат з молодою капустою за 5 хвилин: на вечерю для схудення
Дата публікації: 22 травня 2026 15:04
Цей салат — ідеальний варіант легкої вечері, коли хочеться ситної, але не важкої страви. Молода капуста робить його хрустким і свіжим, а редиска та огірок додають соковитості й легкої пікантності. Варені яйця забезпечують ситність, завдяки чому салат добре насичує навіть без додаткових страв.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 150 г.;
- огірок — 1 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- капуста молода — 300 г.;
- цибуля зелена — 50 г.;
- петрушка — невеликий пучок.
Для заправки:
- лимонний сік — з 1/2 лимона.;
- гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- йогурт грецький — 180 г.;
- сіль — за смаком.;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску нарізати тонкими кружечками, огірок — півкільцями, яйця — невеликими кубиками.
- Молоду капусту тонко нашаткувати, зелень дрібно порізати.
- Усі овочі та яйця викласти у велику миску.
- Окремо змішати йогурт, лимонний сік, гірчицю, мед, сіль і перець до однорідної заправки.
- Додати заправку до салату та обережно перемішати. Подавати одразу після приготування.
