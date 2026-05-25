Салат с молодой капустой "Дача": новый рецепт на лето вместо ужина
Этот салат идеально подходит для жарких летних дней, когда хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Хрустящая капуста, сочные овощи и нежный сыр создают очень удачное сочетание вкусов. Готовится блюдо буквально за несколько минут, а выглядит ярко и аппетитно даже на праздничном столе. Такой салат легко заменит ужин и точно станет одним из любимых сезонных рецептов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста или листья салата — 0,5 шт.;
- помидоры — 1-2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- твердый сыр — 50-100 г;
- лимонный сок — по вкусу;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту или листья салата мелко нашинковать.
- На тарелку нанести немного майонеза, сверху выложить зелень, посолить и сбрызнуть лимонным соком.
- Помидоры и огурец нарезать кубиками и выложить слоями.
- Добавить еще немного майонеза и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
- Твердый сыр натереть на мелкой терке прямо перед подачей.
