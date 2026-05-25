Салат с молодой капустой "Дача": новый рецепт на лето вместо ужина

Салат с молодой капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат идеально подходит для жарких летних дней, когда хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Хрустящая капуста, сочные овощи и нежный сыр создают очень удачное сочетание вкусов. Готовится блюдо буквально за несколько минут, а выглядит ярко и аппетитно даже на праздничном столе. Такой салат легко заменит ужин и точно станет одним из любимых сезонных рецептов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста или листья салата — 0,5 шт.;

помидоры — 1-2 шт.;

огурец — 1 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

твердый сыр — 50-100 г;

лимонный сок — по вкусу;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Капусту или листья салата мелко нашинковать. На тарелку нанести немного майонеза, сверху выложить зелень, посолить и сбрызнуть лимонным соком. Помидоры и огурец нарезать кубиками и выложить слоями. Добавить еще немного майонеза и посыпать мелко нарезанным зеленым луком. Твердый сыр натереть на мелкой терке прямо перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".