Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат с молодой капустой "Дача": новый рецепт на лето вместо ужина

Салат с молодой капустой "Дача": новый рецепт на лето вместо ужина

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 13:48
Салат с молодой капустой Дача: новый рецепт на лето вместо ужина
Салат с молодой капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат идеально подходит для жарких летних дней, когда хочется чего-то легкого, свежего и одновременно сытного. Хрустящая капуста, сочные овощи и нежный сыр создают очень удачное сочетание вкусов. Готовится блюдо буквально за несколько минут, а выглядит ярко и аппетитно даже на праздничном столе. Такой салат легко заменит ужин и точно станет одним из любимых сезонных рецептов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста или листья салата — 0,5 шт.;
  • помидоры — 1-2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • твердый сыр — 50-100 г;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з молодою капустою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту или листья салата мелко нашинковать.
  2. На тарелку нанести немного майонеза, сверху выложить зелень, посолить и сбрызнуть лимонным соком.
  3. Помидоры и огурец нарезать кубиками и выложить слоями.
  4. Добавить еще немного майонеза и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
  5. Твердый сыр натереть на мелкой терке прямо перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт молодая капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации