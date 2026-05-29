Салат с редисом за 10 минут: на обед или вместо ужина: на обед или вместо ужина

Салат с редисом за 10 минут: на обед или вместо ужина

Салат с редисом за 10 минут: на обед или вместо ужина

Дата публикации 29 мая 2026 21:44
Салат с редиской. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с редисом прекрасно подходит для теплого времени года, когда хочется чего-то свежего, легкого и одновременно сытного. Хрустящие овощи, вареные яйца и нежная йогуртовая заправка создают идеальное сочетание вкуса. Готовится блюдо буквально за несколько минут и легко заменяет полноценный обед или ужин.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редиска — 150 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • капуста молодая — 300 г.;
  • зеленый лук — 50 г;
  • петрушка — небольшой пучок.

Для заправки:

  • лимонный сок — из 1/2 лимона;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • греческий йогурт — 180 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукольцами, а вареные яйца — небольшими кубиками.
  2. Молодую капусту тонко нашинковать, зеленый лук и петрушку мелко измельчить.
  3. В большой миске соединить капусту, редис, огурец, яйца и зелень.
  4. Для заправки смешать греческий йогурт, лимонный сок, зернистую горчицу и мед. Добавить соль и перец по вкусу.
  5. Полить салат заправкой, перемешать и сразу подавать к столу.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
