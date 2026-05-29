Салат с редисом за 10 минут: на обед или вместо ужина: на обед или вместо ужина

Салат с редисом за 10 минут: на обед или вместо ужина
Дата публикации 29 мая 2026 21:44
Салат с редиской. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат с редисом прекрасно подходит для теплого времени года, когда хочется чего-то свежего, легкого и одновременно сытного. Хрустящие овощи, вареные яйца и нежная йогуртовая заправка создают идеальное сочетание вкуса. Готовится блюдо буквально за несколько минут и легко заменяет полноценный обед или ужин.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редиска — 150 г;
- огурец — 1 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- капуста молодая — 300 г.;
- зеленый лук — 50 г;
- петрушка — небольшой пучок.
Для заправки:
- лимонный сок — из 1/2 лимона;
- горчица зернистая — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- греческий йогурт — 180 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис нарезать тонкими кружочками, огурец — полукольцами, а вареные яйца — небольшими кубиками.
- Молодую капусту тонко нашинковать, зеленый лук и петрушку мелко измельчить.
- В большой миске соединить капусту, редис, огурец, яйца и зелень.
- Для заправки смешать греческий йогурт, лимонный сок, зернистую горчицу и мед. Добавить соль и перец по вкусу.
- Полить салат заправкой, перемешать и сразу подавать к столу.
