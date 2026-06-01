Летний салат с редисом: легкая алтернтива Оливье

Салат с редиской. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат сочетает знакомый вкус классического "Оливье" и летнюю свежесть овощей. Хрустящая редиска, огурец и зелень делают блюдо легким и сочным, а вареная колбаса добавляет сытности. Идеальный вариант, когда хочется быстрого домашнего салата без лишней сложности.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редиска — 300 г;

огурцы — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

яйца — 5 шт.;

вареная колбаса — 300 г;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — по вкусу;

соль — щепотка.

Домашний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель и яйца отварить до готовности, охладить и очистить. Все овощи, яйца и редис нарезать небольшим кубиком. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и вареную колбасу, нарезанную такими же кусочками. Переложить ингредиенты в большую миску, заправить майонезом, посолить и хорошо перемешать.

