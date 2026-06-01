Летний салат с редисом: легкая алтернтива Оливье

Летний салат с редисом: легкая альтернтива "Оливье"
Дата публикации 1 июня 2026 12:04
Салат с редиской. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат сочетает знакомый вкус классического "Оливье" и летнюю свежесть овощей. Хрустящая редиска, огурец и зелень делают блюдо легким и сочным, а вареная колбаса добавляет сытности. Идеальный вариант, когда хочется быстрого домашнего салата без лишней сложности.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редиска — 300 г;
- огурцы — 2 шт.;
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- вареная колбаса — 300 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — по вкусу;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Картофель и яйца отварить до готовности, охладить и очистить.
- Все овощи, яйца и редис нарезать небольшим кубиком.
- Добавить мелко нарезанный зеленый лук и вареную колбасу, нарезанную такими же кусочками.
- Переложить ингредиенты в большую миску, заправить майонезом, посолить и хорошо перемешать.
