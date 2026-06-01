Летний салат с редисом: легкая алтернтива Оливье

Летний салат с редисом: легкая альтернтива "Оливье"

Летний салат с редисом: легкая альтернтива "Оливье"

Дата публикации 1 июня 2026 12:04
Салат с редиской. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат сочетает знакомый вкус классического "Оливье" и летнюю свежесть овощей. Хрустящая редиска, огурец и зелень делают блюдо легким и сочным, а вареная колбаса добавляет сытности. Идеальный вариант, когда хочется быстрого домашнего салата без лишней сложности.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редиска — 300 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • вареная колбаса — 300 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — щепотка.
рецепт салату з редискою
Домашний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель и яйца отварить до готовности, охладить и очистить.
  2. Все овощи, яйца и редис нарезать небольшим кубиком.
  3. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и вареную колбасу, нарезанную такими же кусочками.
  4. Переложить ингредиенты в большую миску, заправить майонезом, посолить и хорошо перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
