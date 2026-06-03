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Главная Вкус Салат "Столичный": понадобится 4 сосиски и овощи

Салат "Столичный": понадобится 4 сосиски и овощи

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 12:04
Салат Столичный: понадобится 4 сосиски и овощи
Салат "Столичный". Фото: gospodynka.com.ua

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот салат станет настоящей находкой. В нем сочетаются простые ингредиенты, которые всегда есть под рукой, а обжаренные сосиски добавляют особого вкуса. Блюдо получается нежным, сочным и идеально подходит как для обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сосиски — 4 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • огурцы — 2-3 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • зеленый горошек — 1 банка;
  • укроп — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт салату з сосисками
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сосиски нарезать кружочками и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистости, после чего охладить.
  2. Огурцы, помидор и вареные яйца нарезать кубиками.
  3. Добавить обжаренные сосиски, зеленый горошек и измельченный укроп.
  4. Заправить майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

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салат рецепт сосиски
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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