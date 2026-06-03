Салат "Столичный": понадобится 4 сосиски и овощи
Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 12:04
Салат "Столичный". Фото: gospodynka.com.ua
Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот салат станет настоящей находкой. В нем сочетаются простые ингредиенты, которые всегда есть под рукой, а обжаренные сосиски добавляют особого вкуса. Блюдо получается нежным, сочным и идеально подходит как для обеда, так и для ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сосиски — 4 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- огурцы — 2-3 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- зеленый горошек — 1 банка;
- укроп — 1 пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Сосиски нарезать кружочками и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистости, после чего охладить.
- Огурцы, помидор и вареные яйца нарезать кубиками.
- Добавить обжаренные сосиски, зеленый горошек и измельченный укроп.
- Заправить майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
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