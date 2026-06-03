Салат "Столичный": понадобится 4 сосиски и овощи

Салат "Столичный". Фото: gospodynka.com.ua

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот салат станет настоящей находкой. В нем сочетаются простые ингредиенты, которые всегда есть под рукой, а обжаренные сосиски добавляют особого вкуса. Блюдо получается нежным, сочным и идеально подходит как для обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сосиски — 4 шт.;

помидор — 1 шт.;

огурцы — 2-3 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

зеленый горошек — 1 банка;

укроп — 1 пучок;

майонез — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сосиски нарезать кружочками и обжарить на разогретой сковороде до легкой золотистости, после чего охладить. Огурцы, помидор и вареные яйца нарезать кубиками. Добавить обжаренные сосиски, зеленый горошек и измельченный укроп. Заправить майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

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