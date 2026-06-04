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Главная Вкус Салат "Маричка": понадобится 150 г копченой колбасы и 3 яйца

Салат "Маричка": понадобится 150 г копченой колбасы и 3 яйца

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 12:44
Салат Маричка: понадобится 150 г копченой колбасы и 3 яйца
Салат "Маричка". Фото: gospodynka.com.ua

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из простых продуктов, этот салат станет настоящей находкой. Сочетание копченой колбасы, яиц и хрустящих сухариков делает его особенно аппетитным. Блюдо получается сытным, ярким на вкус и идеально подходит как для будничного стола, так и для неожиданных гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • копченая колбаса — 100-150 г;
  • соленые огурцы — 2-3 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • сухарики — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — щепотка.
рецепт салату з копченою ковбасою та кукурудзою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Копченую колбасу нарезать соломкой и переложить в миску. Соленые огурцы также нарезать полосками.
  2. Вареные яйца охладить, очистить и нарезать аналогично.
  3. Добавить к остальным ингредиентам консервированную кукурузу.
  4. Перед подачей добавить сухарики, добавить соль и майонез, после чего хорошо перемешать. Сухарики лучше добавлять в последний момент, чтобы они остались хрустящими.

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салат рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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