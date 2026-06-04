Салат "Маричка": понадобится 150 г копченой колбасы и 3 яйца
Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 12:44
Салат "Маричка". Фото: gospodynka.com.ua
Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из простых продуктов, этот салат станет настоящей находкой. Сочетание копченой колбасы, яиц и хрустящих сухариков делает его особенно аппетитным. Блюдо получается сытным, ярким на вкус и идеально подходит как для будничного стола, так и для неожиданных гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- копченая колбаса — 100-150 г;
- соленые огурцы — 2-3 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- сухарики — по вкусу;
- майонез — по вкусу;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Копченую колбасу нарезать соломкой и переложить в миску. Соленые огурцы также нарезать полосками.
- Вареные яйца охладить, очистить и нарезать аналогично.
- Добавить к остальным ингредиентам консервированную кукурузу.
- Перед подачей добавить сухарики, добавить соль и майонез, после чего хорошо перемешать. Сухарики лучше добавлять в последний момент, чтобы они остались хрустящими.
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