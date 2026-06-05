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Главная Вкус Салат с курицей и овощами: такой рецепт заменит ужин

Салат с курицей и овощами: такой рецепт заменит ужин

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 13:44
Салат с курицей и овощами: такой рецепт заменит ужин: такой рецепт заменит ужин
Салат с курицей и овощами. Фото: кадр из видео

Когда хочется легкого, но сытного ужина без лишних калорий, этот салат становится идеальным выбором. Сочная курица, хрустящие овощи и сбалансированная заправка создают гармоничный вкус, который не надоедает.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 200-250 г;
  • морковь — 1-2 шт. (120-150 г);
  • огурец — 2 шт. (150-200 г).

Для маринада:

  • смесь перцев — ½ ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л. (без горки);
  • соль — по вкусу.

Для заправки:

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  • масло — 2-3 ст. л. (20-25 мл.);
  • лимонный сок — 1 ст. л. (10 мл.);
  • мед — 1 ч. л. (без горки);
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт салату з куркою
Салат с курицей. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриное филе приправить специями, обжарить или запечь до готовности и нарезать полосками или кубиками.
  2. Морковь и огурцы нарезать тонкой соломкой или натереть на терке для корейских салатов.
  3. Для заправки смешать масло, лимонный сок, мед, горчицу, соль и перец до однородности.
  4. В миске соединить курицу и овощи, добавить заправку и хорошо перемешать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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