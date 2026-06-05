Салат с курицей и овощами: такой рецепт заменит ужин: такой рецепт заменит ужин

Салат с курицей и овощами: такой рецепт заменит ужин
Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 13:44
Салат с курицей и овощами. Фото: кадр из видео
Когда хочется легкого, но сытного ужина без лишних калорий, этот салат становится идеальным выбором. Сочная курица, хрустящие овощи и сбалансированная заправка создают гармоничный вкус, который не надоедает.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 200-250 г;
- морковь — 1-2 шт. (120-150 г);
- огурец — 2 шт. (150-200 г).
Для маринада:
- смесь перцев — ½ ч. л.;
- паприка — 1 ч. л. (без горки);
- соль — по вкусу.
Для заправки:
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- масло — 2-3 ст. л. (20-25 мл.);
- лимонный сок — 1 ст. л. (10 мл.);
- мед — 1 ч. л. (без горки);
- горчица — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе приправить специями, обжарить или запечь до готовности и нарезать полосками или кубиками.
- Морковь и огурцы нарезать тонкой соломкой или натереть на терке для корейских салатов.
- Для заправки смешать масло, лимонный сок, мед, горчицу, соль и перец до однородности.
- В миске соединить курицу и овощи, добавить заправку и хорошо перемешать.
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