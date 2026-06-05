Салат с курицей и овощами: такой рецепт заменит ужин: такой рецепт заменит ужин

Салат с курицей и овощами. Фото: кадр из видео

Когда хочется легкого, но сытного ужина без лишних калорий, этот салат становится идеальным выбором. Сочная курица, хрустящие овощи и сбалансированная заправка создают гармоничный вкус, который не надоедает.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 200-250 г;

морковь — 1-2 шт. (120-150 г);

огурец — 2 шт. (150-200 г).

Для маринада:

смесь перцев — ½ ч. л.;

паприка — 1 ч. л. (без горки);

соль — по вкусу.

Для заправки:

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масло — 2-3 ст. л. (20-25 мл.);

лимонный сок — 1 ст. л. (10 мл.);

мед — 1 ч. л. (без горки);

горчица — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Салат с курицей. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриное филе приправить специями, обжарить или запечь до готовности и нарезать полосками или кубиками. Морковь и огурцы нарезать тонкой соломкой или натереть на терке для корейских салатов. Для заправки смешать масло, лимонный сок, мед, горчицу, соль и перец до однородности. В миске соединить курицу и овощи, добавить заправку и хорошо перемешать.

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