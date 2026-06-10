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Главная Вкус Салат с крабовыми палочками "Дамский": новый рецепт

Салат с крабовыми палочками "Дамский": новый рецепт

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 12:44
Салат с крабовыми палочками Дамский: новый рецепт
Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Если надоели привычные салаты с крабовыми палочками, попробуйте этот вариант. Сочетание нежного творога, сочных помидоров и ароматного чесночного соуса делает блюдо легким, свежим и очень вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • творог — 350 г;
  • укроп — по вкусу;
  • помидор — 1–2 шт.

Для соуса:

  • майонез — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать соломкой и выложить первым слоем.
  2. Для соуса смешать майонез, измельченный чеснок и соль. Смазать слой крабовых палочек.
  3. Далее выложить творог, равномерно распределить соус и посыпать измельченным укропом.
  4. Помидоры нарезать мелкими кубиками и выложить сверху. Перед подачей дать салату несколько минут настояться.

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салат рецепт крабовые палочки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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