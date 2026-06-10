Салат с крабовыми палочками "Дамский": новый рецепт
Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 12:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua
Если надоели привычные салаты с крабовыми палочками, попробуйте этот вариант. Сочетание нежного творога, сочных помидоров и ароматного чесночного соуса делает блюдо легким, свежим и очень вкусным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- творог — 350 г;
- укроп — по вкусу;
- помидор — 1–2 шт.
Для соуса:
- майонез — 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать соломкой и выложить первым слоем.
- Для соуса смешать майонез, измельченный чеснок и соль. Смазать слой крабовых палочек.
- Далее выложить творог, равномерно распределить соус и посыпать измельченным укропом.
- Помидоры нарезать мелкими кубиками и выложить сверху. Перед подачей дать салату несколько минут настояться.
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