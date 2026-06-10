Салат с крабовыми палочками "Дамский": новый рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: gospodynka.com.ua

Если надоели привычные салаты с крабовыми палочками, попробуйте этот вариант. Сочетание нежного творога, сочных помидоров и ароматного чесночного соуса делает блюдо легким, свежим и очень вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

творог — 350 г;

укроп — по вкусу;

помидор — 1–2 шт.

Для соуса:

майонез — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать соломкой и выложить первым слоем. Для соуса смешать майонез, измельченный чеснок и соль. Смазать слой крабовых палочек. Далее выложить творог, равномерно распределить соус и посыпать измельченным укропом. Помидоры нарезать мелкими кубиками и выложить сверху. Перед подачей дать салату несколько минут настояться.

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