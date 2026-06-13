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Главная Вкус Летний салат с кабачками и орехами: вкусно и полезно

Летний салат с кабачками и орехами: вкусно и полезно

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 12:04
Летний салат с кабачками и орехами: вкусно и полезно
Салат с кабачками. Фото: кадр из видео

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Этот салат с кабачками и орехами — как раз такой случай. Он легкий, ароматный и в то же время сытный, а теплые овощи прекрасно сочетаются с хрустящими орехами и свежей зеленью. Идеальный вариант для лета, когда хочется чего-то быстрого, полезного и по-настоящему вкусного.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 400 г;
  • зелень (укроп, петрушка) — щедрый пучок;
  • грецкие орехи — горсть;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.
рецепт салату з кабачками
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать небольшими кусочками и слегка обжарить на сковороде до мягкости и легкой золотистости.
  2. Орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить и смешать с рубленной зеленью. Добавить чеснок, соль и перец.
  3. К ароматной смеси добавить теплые кабачки и аккуратно перемешать.
  4. Дать салату немного настояться перед подачей.

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салат рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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