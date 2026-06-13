Летний салат с кабачками и орехами: вкусно и полезно

Салат с кабачками. Фото: кадр из видео

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Этот салат с кабачками и орехами — как раз такой случай. Он легкий, ароматный и в то же время сытный, а теплые овощи прекрасно сочетаются с хрустящими орехами и свежей зеленью. Идеальный вариант для лета, когда хочется чего-то быстрого, полезного и по-настоящему вкусного.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 400 г;

зелень (укроп, петрушка) — щедрый пучок;

грецкие орехи — горсть;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. л.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачки нарезать небольшими кусочками и слегка обжарить на сковороде до мягкости и легкой золотистости. Орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить и смешать с рубленной зеленью. Добавить чеснок, соль и перец. К ароматной смеси добавить теплые кабачки и аккуратно перемешать. Дать салату немного настояться перед подачей.

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