Летний салат с кабачками и орехами: вкусно и полезно
Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 12:04
Салат с кабачками. Фото: кадр из видео
Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Этот салат с кабачками и орехами — как раз такой случай. Он легкий, ароматный и в то же время сытный, а теплые овощи прекрасно сочетаются с хрустящими орехами и свежей зеленью. Идеальный вариант для лета, когда хочется чего-то быстрого, полезного и по-настоящему вкусного.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 400 г;
- зелень (укроп, петрушка) — щедрый пучок;
- грецкие орехи — горсть;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать небольшими кусочками и слегка обжарить на сковороде до мягкости и легкой золотистости.
- Орехи подсушить на сухой сковороде, измельчить и смешать с рубленной зеленью. Добавить чеснок, соль и перец.
- К ароматной смеси добавить теплые кабачки и аккуратно перемешать.
- Дать салату немного настояться перед подачей.
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