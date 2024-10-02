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Холодець без турбот — простий рецепт на п'ять кроків від Клопотенка

2 жовтня 2024 23:00
Ірина Сундукова - Редактор
Швидкий холодець — оригінальний рецепт традиційної страви від Клопотенка
Холодець (драглі). Фото: vintagerecipesandcookery.com
Ірина Сундукова - Редактор

Холодець є традиційною українською стравою, яка завжди займає почесне місце на святковому столі. Його приготування потребує деякого часу, але результат неодмінно вартий зусиль.

Рецептом смачного холодцю поділився на своєму сайті відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Холодець (українська назва — драглі) можна зробити з будь-якого м’яса: свинини, яловичини, індичатини чи курятини.

Раніше страву згущували виварюванням кісток та хрящів, що тривало чи не півдня. Сьогодні час приготування помітно скорочений — клейкість бульйону забезпечує промисловий желатин або агар-агар, який додають у бульйон.

Важлива порада: щоб м’ясний навар був прозорим, щойно він почне закипати, одразу прикручуйте інтенсивність вогню та варіть на низькій температурі.

Необхідні інгредієнти

  • 500 г нежирної свинини
  • 2 л води
  • 30 г желатину
  • 2–3 зубчики часнику
  • 3–4 горошини духмяного перцю
  • 2–3 лаврові листи
  • сіль

Для соусу:

  • 2 зубчики часнику;
  • 1/4 гострого перцю чилі;
  • 2 ч.л. білого хрону.

Процес приготування

  • Крок 1. Свинину очистити від плівок та нарізати невеликими шматками. Залити м'ясо водою та довести до кипіння. Варити 2-3 хвилини, потім злити воду та ретельно промити шматочки свинини.
  • Крок 2. Помістити шматки свинини в каструлю залити чистою водою, додати розчавлений часник, духмяний перець, лавровий лист та сіль.
  • Крок 3. Після закінчення варіння дістати м'ясо та розібрати його на волокна. Помістити в порційні формочки або тарілки.
  • Крок 4. У гарячому бульйоні розпустити заздалегідь замочений та проціджений желатин. Залити м'ясо в формах бульйоном, дати охолонути. Після охолодження помістити до холодильника та залишити на 2-3 години, щоб холодець застиг.
  • Крок 5. Для соусу подрібнити часник та гострий перець чилі, змішати з 2 ч.л. білого хрону.

 

Раніше Клопотенко розкрив секрети найсоковитіших котлет.

Також шеф-кухар запропонував універсальний рецепт заварного крему для тортів.

Євген Клопотенко рецепти рецепт страви традиційна українська страва холодець

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