Быстрый холодец — оригинальный рецепт традиционного блюда от Клопотенко.

Холодец (драгли). Фото: vintagerecipesandcookery.com

Холодец является традиционным украинским блюдом, которое всегда занимает почетное место на праздничном столе. Его приготовление требует некоторого времени, но результат непременно стоит усилий.

Рецептом вкусного холодца поделился на своем сайте известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Читайте также:

Холодец (украинское название — драгли) можно сделать из любого мяса: свинины, говядины, индюшатины или курятины.

Раньше блюдо сгущали вывариванием костей и хрящей, что длилось почти полдня. Сегодня время приготовления заметно сокращено — клейкость бульона обеспечивает промышленный желатин или агар-агар.

Важный совет: чтобы мясной навар был прозрачным, как только он начнет закипать, сразу прикручивайте интенсивность огня и варите на низкой температуре.

Необходимые ингредиенты

500 г нежирной свинины

2 л воды

30 г желатина

2–3 зубчика чеснока

3–4 горошины душистого перца

2–3 лавровых листа

соль

Для соуса:

2 зубчика чеснока;

1/4 острого перца чили;

2 ч.л. белого хрена.

Процесс приготовления

Шаг 1. Очистить свинину от пленок и нарезать небольшими кусками. Залить мясо водой и довести до кипения. Варить 2-3 минуты, затем слить воду и тщательно промыть кусочки свинины.

Очистить свинину от пленок и нарезать небольшими кусками. Залить мясо водой и довести до кипения. Варить 2-3 минуты, затем слить воду и тщательно промыть кусочки свинины. Шаг 2. Поместить куски свинины в кастрюлю, залить чистой водой, добавить раздавленный чеснок, душистый перец, лавровый лист и соль.

Поместить куски свинины в кастрюлю, залить чистой водой, добавить раздавленный чеснок, душистый перец, лавровый лист и соль. Шаг 3. После окончания варки достать мясо и разобрать его на волокна. Поместить в порционные формочки или тарелки.

После окончания варки достать мясо и разобрать его на волокна. Поместить в порционные формочки или тарелки. Шаг 4. В горячем бульоне распустить заранее замоченный и процеженный желатин. Залить мясо в формах бульоном, дать остыть. После охлаждения поместить в холодильник и оставить на 2-3 часа, чтобы холодец застыл.

В горячем бульоне распустить заранее замоченный и процеженный желатин. Залить мясо в формах бульоном, дать остыть. После охлаждения поместить в холодильник и оставить на 2-3 часа, чтобы холодец застыл. Шаг 5. Для соуса измельчить чеснок и перец чили, смешать с 2 ч.л. белого хрена.

Ранее Клопотенко раскрыл секреты самых сочных котлет.

Также шеф-повар предложил универсальный рецепт заварного крема для тортов.