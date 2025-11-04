Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Коли квасити капусту в листопаді 2025 — за місячним календарем

Коли квасити капусту в листопаді 2025 — за місячним календарем

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 01:04
Оновлено: 15:12
Коли квасити капусту в листопаді 2025 — найкращі дні за місячним календарем
Квашена капуста. Фото: Freepik

Листопад — найкращий час для квашення капусти, коли пізні сорти стають солодкими та соковитими. Але щоб закуска вдалася ідеально, важливо знати, у які дні її квасити за місячним календарем. Ми зібрали сприятливі дати, народні прикмети та поради, щоб ваша капуста вийшла хрусткою й зберігалася всю зиму.

Новини.LIVE розкажуть, коли в листопаді квасити капусту за місячним календарем. 

Реклама
Читайте також:

Коли квасити капусту в листопаді 2025 — сприятливі дні за місячним календарем

Листопад — найкращий час для квашення капусти. Саме зараз пізні сорти стають соковитими, щільними й набувають природної солодкості, що робить їх ідеальними для зимових заготівель.

коли квасити капусту в листопаді 2025
Капуста та морква. Фото: Freepik

Але досвідчені господині знають: щоб капуста вийшла хрусткою, ароматною і не зіпсувалася, важливо не лише правильно обрати інгредієнти, а й заквасити її у сприятливі дні за місячним календарем.

Сприятливі дні для квашення капусти у листопаді 2025 року

Найкраще квасити капусту на зростальному місяці — саме в цей період активізуються процеси бродіння, а капуста виходить ніжною, соковитою та хрусткою.

У листопаді 2025 року сприятливими для квашення вважаються такі дні:

  • 2–5, 8, 9, 11–13, 20–25 листопада.

Також за народними традиціями середа, п’ятниця та субота — "жіночі" дні, коли капуста вдається найкраще. У ці дні, вважають господині, страва виходить особливо духмяною й довше зберігається.

Золоті правила ідеальної квашеної капусти

  • Обирайте пізні сорти. Вони щільні, важкі, з білими листками — саме такі дають найкращу текстуру.
  • Нарізайте тонко і рівномірно. Це забезпечить рівномірне просолювання та гарне бродіння.
  • Сіль — лише кам’яна. Йодована чи морська сіль уповільнює процес і робить капусту м’якою.
  • Морква — для кольору й солодкості. Але надлишок може зробити капусту занадто м’якою.
  • Добре утрамбовуйте капусту. Це допоможе виділити сік і створить природний розсіл.
  • Температурний режим — ключовий. Перші 2–3 дні капуста має стояти при кімнатній температурі, а потім — у прохолодному місці, щоб не перекисла.
  • Протикання капусти. Щодня проколюйте її дерев’яною паличкою, щоб випустити гази й уникнути гіркоти.

Чому варто додати квашену капусту до свого раціону взимку

Квашена капуста — це справжня зимова аптека. Вона містить вітамін C, який підтримує імунітет, вітамін K — для здоров’я судин, а також клітковину, що покращує травлення. 

коли квасити капусту за луним календарем в листопаді 2025
Квашена капуста. Фото: Freepik

Розсіл з капусти допомагає відновити водно-сольовий баланс і зменшує набряки. Додавши її до свого меню, ви підтримаєте організм у холодну пору року, забезпечите себе природними вітамінами та покращите обмін речовин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста рецепт квашена капуста місячний календар ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації