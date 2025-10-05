Квашена капуста Триденка — рецепт, який завжди вдається, ароматна та хрумка

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашена капуста "Триденка" — це швидкий і перевірений рецепт, який завжди виходить. Вона зберігає хрумкість, має ніжно-кислий смак і приємний аромат. Всього три дні — і у вас готова універсальна закуска, яка чудово смакує з картоплею, м’ясом чи у салатах.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — близько 2 кг (2 невеликі качани);

морква — 1 велика шт.;

сіль — 1 ст. л. без гірки на банку;

цукор — 1 ст. л. на банку;

чорний перець горошком — по 5 шт. у кожну банку;

вода — 0,5 л на банку;

лавровий лист — за бажанням.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту ножем або шатківницею, моркву натерти на великій тертці. Змішати овочі, злегка притискаючи руками, але не м’яти, щоб капуста залишилась хрусткою.

Капуста та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти капусту з морквою у чисті банки по 1,5 л, щільно утрамбовуючи. Додати чорний перець горошком, за бажанням лавровий лист.

Капуста та вода. Фото: smachnenke.com.ua

У кожну банку всипати по 1 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Залити холодною кип’яченою або фільтрованою водою так, щоб вона злегка покривала капусту. Накрити банки кришками (не закручуючи) й залишити при кімнатній температурі на 3 доби. Щодня 1–2 рази проколювати капусту дерев’яною паличкою чи виделкою до дна, щоб вийшов газ.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Через 3 дні процес бродіння зупиниться, і капуста буде готова. Закрити банки кришками й переставити у холодильник. Готова закуска виходить хрумкою, ніжно-кислою та ароматною. Її можна подавати з цибулею та олією, додавати у вінегрет, борщ або тушковані страви.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.