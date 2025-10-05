Квашена капуста Триденка — рецепт, який завжди вдається, ароматна та хрумка

Квашена капуста Триденка — виходить завжди, помірно кисла
Квашена капуста "Триденка" — це швидкий і перевірений рецепт, який завжди виходить. Вона зберігає хрумкість, має ніжно-кислий смак і приємний аромат. Всього три дні — і у вас готова універсальна закуска, яка чудово смакує з картоплею, м’ясом чи у салатах.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — близько 2 кг (2 невеликі качани);
- морква — 1 велика шт.;
- сіль — 1 ст. л. без гірки на банку;
- цукор — 1 ст. л. на банку;
- чорний перець горошком — по 5 шт. у кожну банку;
- вода — 0,5 л на банку;
- лавровий лист — за бажанням.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту ножем або шатківницею, моркву натерти на великій тертці. Змішати овочі, злегка притискаючи руками, але не м’яти, щоб капуста залишилась хрусткою.
Перекласти капусту з морквою у чисті банки по 1,5 л, щільно утрамбовуючи. Додати чорний перець горошком, за бажанням лавровий лист.
У кожну банку всипати по 1 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Залити холодною кип’яченою або фільтрованою водою так, щоб вона злегка покривала капусту. Накрити банки кришками (не закручуючи) й залишити при кімнатній температурі на 3 доби. Щодня 1–2 рази проколювати капусту дерев’яною паличкою чи виделкою до дна, щоб вийшов газ.
Через 3 дні процес бродіння зупиниться, і капуста буде готова. Закрити банки кришками й переставити у холодильник. Готова закуска виходить хрумкою, ніжно-кислою та ароматною. Її можна подавати з цибулею та олією, додавати у вінегрет, борщ або тушковані страви.
