Квашеная капуста Трехдневка — получается всегда, умеренно кислая

Дата публикации 5 октября 2025 01:04
Квашеная капуста Триденка — рецепт, который всегда удается, ароматная и хрустящая
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашеная капуста "Трехдневка" — это быстрый и проверенный рецепт, который всегда получается. Она сохраняет хрусткость, имеет нежно-кислый вкус и приятный аромат. Всего три дня — и у вас готова универсальная закуска, которая прекрасно сочетается с картофелем, мясом или в салатах.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — около 2 кг (2 небольшие кочаны);
  • морковь — 1 большая шт.;
  • соль — 1 ст. л. без горки на банку;
  • сахар — 1 ст. л. на банку;
  • черный перец горошком — по 5 шт. в каждую банку;
  • вода — 0,5 л на банку;
  • лавровый лист — по желанию.

Способ приготовления

Нашинковать капусту ножом или шинковкой, морковь натереть на крупной терке. Смешать овощи, слегка прижимая руками, но не мять, чтобы капуста осталась хрустящей.

квашена капуста
Капуста и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить капусту с морковью в чистые банки по 1,5 л, плотно утрамбовывая. Добавить черный перец горошком, по желанию лавровый лист.

рецепт квашеної капусти
Капуста и вода. Фото: smachnenke.com.ua

В каждую банку всыпать по 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Залить холодной кипяченой или фильтрованной водой так, чтобы она слегка покрывала капусту. Накрыть банки крышками (не закручивая) и оставить при комнатной температуре на 3 суток. Ежедневно 1-2 раза прокалывать капусту деревянной палочкой или вилкой до дна, чтобы вышел газ.

рецепт смачної квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Через 3 дня процесс брожения остановится, и капуста будет готова. Закрыть банки крышками и переставить в холодильник. Готовая закуска получается хрустящей, нежно-кислой и ароматной. Ее можно подавать с луком и маслом, добавлять в винегрет, борщ или тушеные блюда.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

капуста рецепт заготовка на зиму квашенная капуста ферментированные овощи
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
