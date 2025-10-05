Квашеная капуста Триденка — рецепт, который всегда удается, ароматная и хрустящая

Квашеная капуста Трехдневка — получается всегда, умеренно кислая
Квашеная капуста "Трехдневка" — это быстрый и проверенный рецепт, который всегда получается. Она сохраняет хрусткость, имеет нежно-кислый вкус и приятный аромат. Всего три дня — и у вас готова универсальная закуска, которая прекрасно сочетается с картофелем, мясом или в салатах.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — около 2 кг (2 небольшие кочаны);
- морковь — 1 большая шт.;
- соль — 1 ст. л. без горки на банку;
- сахар — 1 ст. л. на банку;
- черный перец горошком — по 5 шт. в каждую банку;
- вода — 0,5 л на банку;
- лавровый лист — по желанию.
Способ приготовления
Нашинковать капусту ножом или шинковкой, морковь натереть на крупной терке. Смешать овощи, слегка прижимая руками, но не мять, чтобы капуста осталась хрустящей.
Переложить капусту с морковью в чистые банки по 1,5 л, плотно утрамбовывая. Добавить черный перец горошком, по желанию лавровый лист.
В каждую банку всыпать по 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Залить холодной кипяченой или фильтрованной водой так, чтобы она слегка покрывала капусту. Накрыть банки крышками (не закручивая) и оставить при комнатной температуре на 3 суток. Ежедневно 1-2 раза прокалывать капусту деревянной палочкой или вилкой до дна, чтобы вышел газ.
Через 3 дня процесс брожения остановится, и капуста будет готова. Закрыть банки крышками и переставить в холодильник. Готовая закуска получается хрустящей, нежно-кислой и ароматной. Ее можно подавать с луком и маслом, добавлять в винегрет, борщ или тушеные блюда.
