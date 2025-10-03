Видео
Видео

Когда квасить капусту в октябре 2025 — дни по лунному календарю

Когда квасить капусту в октябре 2025 — дни по лунному календарю

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 01:00
Когда квасить капусту в октябре 2025 - лучшие дни и польза квашеной капусты
Капуста и морковь. Фото: Freepik

Квашеная капуста — не просто вкусная заготовка на зиму, но и настоящий кладезь витаминов. Чтобы она получилась хрустящей и хорошо хранилась, важно выбрать правильный день для квашения. Рассказываем, какие даты в октябре 2025 года благоприятны по лунному календарю и чем полезно это традиционное украинское блюдо.

Новини.LIVE расскажут, когда в октябре квасить капусту по лунному календарю.

Читайте также:

Когда квасить капусту в октябре 2025 — лучшие дни по лунному календарю

Квашеная капуста — одна из самых популярных осенних заготовок, без которой трудно представить украинскую кухню. Она подходит и как отдельное блюдо, и как дополнение к гарнирам и мясу, а еще является основой для многих традиционных рецептов. Хозяйки издавна верили, что успех квашения зависит не только от качества продуктов и соблюдения рецепта, но и от выбора правильного дня.

коли квасити капусту за місячним календарем в жовтні 2025
Квашеная капуста. Фото: Freepik

Почему именно октябрь считают идеальным месяцем для квашения

В октябре созревают поздние сорта капусты, которые имеют более сладкий и сочный вкус, чем ранние. Благодаря этому готовая заготовка получается хрустящей и насыщенной. Кроме того, осенняя погода создает оптимальные условия: дома уже не слишком жарко, но и еще не холодно, поэтому процесс ферментации происходит равномерно.

Благоприятные дни в октябре 2025 года

По лунному календарю лучше всего квасить капусту на растущую Луну. В октябре 2025 года благоприятный период длится с 10 по 20 октября. Особенно удачными днями считаются понедельник, вторник и четверг — именно тогда квашеная капуста получается сочной, хрустящей и хранится дольше.

квашена капуста
Квашеная капуста в тарелках, фото: Freepik

В то же время следует избегать дней Новолуния и Полнолуния — по поверьям, в эти даты капуста может получиться мягкой, потерять вкус и быстро испортиться.

Чем полезна квашеная капуста

  • Квашеная капуста — не только вкусное, но и очень полезное блюдо.
  • Она содержит витамин С, который поддерживает иммунитет осенью и зимой.
  • В процессе квашения образуются пробиотики, способствующие здоровью кишечника и улучшающие пищеварение.
  • Витамины группы В помогают нервной системе работать стабильно даже в период стрессов и холодов.
  • Квашеная капуста низкокалорийная, поэтому ее можно включать в рацион тем, кто следит за весом.

Недаром наши предки считали ее настоящим "эликсиром здоровья" на зиму — она и согревала, и укрепляла организм в холодный сезон.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
