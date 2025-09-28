Квашеная капуста с лимоном и специями — рецепт оригинальной заготовки на зиму

Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматная квашеная капуста с лимоном и специями — это новый интересный вариант традиционной заготовки. Благодаря лимону она приобретает легкую цитрусовую свежесть, а специи добавляют ей пикантности и аромата. Такая капуста украсит зимний стол и удивит необычным вкусом даже тех, кто пробовал классический вариант десятки раз.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

капуста — 1 кочан;

чеснок — 4 головки;

лимон — 4 шт.;

морковь — 4 шт.;

соль — 10 ст. л.;

сахар — 10 ст. л.;

уксус — 10 ч. л.;

паприка — 2 ст. л.;

лимонная кислота — 2 ст. л.;

вода — 3 л.;

зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, чеснок нарезать дольками, морковь — брусочками, зелень мелко покрошить. Лимоны нарезать кружочками.

Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

В чистую пятилитровую банку выкладывать слоями капусту, чеснок, морковь и лимонные кружочки, слегка утрамбовывая. По желанию добавить стручки острого перца. Чередовать овощи до тех пор, пока банка не будет заполнена доверху.

Капуста и лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринада в воде растворить соль, сахар, паприку, лимонную кислоту и уксус, тщательно перемешать. Залить капусту маринадом, сделать несколько проколов, чтобы жидкость равномерно распределилась. При необходимости долить еще маринада после оседания. Сверху положить зелень, накрыть пластиковой крышкой и оставить в тепле и темноте на 3 недели. Во время ферментации можно доливать воду и перемешивать маринад.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Готовая квашеная капуста получается оригинальной и ароматной благодаря лимону и специям. Она прекрасно подходит как отдельная закуска и станет отличной заготовкой на зиму.

