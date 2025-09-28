Видео
Квашеная капуста по новому — готовится с лимоном и специями

Квашеная капуста по новому — готовится с лимоном и специями

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 01:00
Квашеная капуста с лимоном и специями — рецепт оригинальной заготовки на зиму
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматная квашеная капуста с лимоном и специями — это новый интересный вариант традиционной заготовки. Благодаря лимону она приобретает легкую цитрусовую свежесть, а специи добавляют ей пикантности и аромата. Такая капуста украсит зимний стол и удивит необычным вкусом даже тех, кто пробовал классический вариант десятки раз.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кочан;
  • чеснок — 4 головки;
  • лимон — 4 шт.;
  • морковь — 4 шт.;
  • соль — 10 ст. л.;
  • сахар — 10 ст. л.;
  • уксус — 10 ч. л.;
  • паприка — 2 ст. л.;
  • лимонная кислота — 2 ст. л.;
  • вода — 3 л.;
  • зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, чеснок нарезать дольками, морковь — брусочками, зелень мелко покрошить. Лимоны нарезать кружочками.

рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

В чистую пятилитровую банку выкладывать слоями капусту, чеснок, морковь и лимонные кружочки, слегка утрамбовывая. По желанию добавить стручки острого перца. Чередовать овощи до тех пор, пока банка не будет заполнена доверху.

квашена капуста рецепт
Капуста и лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринада в воде растворить соль, сахар, паприку, лимонную кислоту и уксус, тщательно перемешать. Залить капусту маринадом, сделать несколько проколов, чтобы жидкость равномерно распределилась. При необходимости долить еще маринада после оседания. Сверху положить зелень, накрыть пластиковой крышкой и оставить в тепле и темноте на 3 недели. Во время ферментации можно доливать воду и перемешивать маринад.

квашена капуста з лимоном
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Готовая квашеная капуста получается оригинальной и ароматной благодаря лимону и специям. Она прекрасно подходит как отдельная закуска и станет отличной заготовкой на зиму.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
