Квашеная капуста с лимоном и специями — рецепт оригинальной заготовки на зиму

Квашеная капуста по новому — готовится с лимоном и специями
Ароматная квашеная капуста с лимоном и специями — это новый интересный вариант традиционной заготовки. Благодаря лимону она приобретает легкую цитрусовую свежесть, а специи добавляют ей пикантности и аромата. Такая капуста украсит зимний стол и удивит необычным вкусом даже тех, кто пробовал классический вариант десятки раз.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста — 1 кочан;
- чеснок — 4 головки;
- лимон — 4 шт.;
- морковь — 4 шт.;
- соль — 10 ст. л.;
- сахар — 10 ст. л.;
- уксус — 10 ч. л.;
- паприка — 2 ст. л.;
- лимонная кислота — 2 ст. л.;
- вода — 3 л.;
- зелень — по своему вкусу.
Способ приготовления
Капусту нашинковать, чеснок нарезать дольками, морковь — брусочками, зелень мелко покрошить. Лимоны нарезать кружочками.
В чистую пятилитровую банку выкладывать слоями капусту, чеснок, морковь и лимонные кружочки, слегка утрамбовывая. По желанию добавить стручки острого перца. Чередовать овощи до тех пор, пока банка не будет заполнена доверху.
Для маринада в воде растворить соль, сахар, паприку, лимонную кислоту и уксус, тщательно перемешать. Залить капусту маринадом, сделать несколько проколов, чтобы жидкость равномерно распределилась. При необходимости долить еще маринада после оседания. Сверху положить зелень, накрыть пластиковой крышкой и оставить в тепле и темноте на 3 недели. Во время ферментации можно доливать воду и перемешивать маринад.
Готовая квашеная капуста получается оригинальной и ароматной благодаря лимону и специям. Она прекрасно подходит как отдельная закуска и станет отличной заготовкой на зиму.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!