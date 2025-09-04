Квашена капуста без цукру — швидкий рецепт приготування

Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустка й ароматна квашена капуста без цукру — ідеальний варіант для зими. Приготувати її дуже легко, а результат перевершить очікування. Вона зберігає всі вітаміни та чудово смакує з будь-якими стравами.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

капуста — 1 велика головка;

морква — 1 велика;

лавровий лист — 2–3 шт.;

чорний перець горошком — 5–7 шт.;

сіль — 1 ст. л. на 1 л води;

вода кип’ячена холодна — за потреби.

Спосіб приготування

Очистити капусту від верхніх листків і нашаткувати тонкою соломкою. Моркву натерти на крупній тертці та з’єднати з капустою у великій мисці. Додати лавровий лист і чорний перець горошком, усе ретельно перемішати й злегка прим’яти руками, щоб овочі пустили сік.

Приготування капусти. Фото: smakuiemo.com.ua

Щільно викласти капусту з морквою у чисту банку, періодично утрамбовуючи, щоб не залишалося порожнеч.

Капуста та сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо соку виділилося недостатньо, приготувати розсіл: розчинити столову ложку солі у літрі кип’яченої холодної води та залити капусту так, щоб вона була повністю покрита.

Квашення капусти. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрити банку марлею або кришкою та залишити при кімнатній температурі. Протягом перших двох днів кілька разів на день проколювати капусту дерев’яною паличкою, щоб вийшло зайве повітря й не з’явилася гіркота.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 3–4 дні капуста набуде приємного кислуватого смаку та стане хрусткою. Тоді банки можна перенести в холодильник чи погріб для подальшого зберігання.

