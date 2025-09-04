Квашена капуста без цукру — швидкий рецепт приготування

Квашена капуста без цукру — простий та швидкий домашній рецепт
Хрустка й ароматна квашена капуста без цукру — ідеальний варіант для зими. Приготувати її дуже легко, а результат перевершить очікування. Вона зберігає всі вітаміни та чудово смакує з будь-якими стравами.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- капуста — 1 велика головка;
- морква — 1 велика;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- чорний перець горошком — 5–7 шт.;
- сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
- вода кип’ячена холодна — за потреби.
Спосіб приготування
Очистити капусту від верхніх листків і нашаткувати тонкою соломкою. Моркву натерти на крупній тертці та з’єднати з капустою у великій мисці. Додати лавровий лист і чорний перець горошком, усе ретельно перемішати й злегка прим’яти руками, щоб овочі пустили сік.
Щільно викласти капусту з морквою у чисту банку, періодично утрамбовуючи, щоб не залишалося порожнеч.
Якщо соку виділилося недостатньо, приготувати розсіл: розчинити столову ложку солі у літрі кип’яченої холодної води та залити капусту так, щоб вона була повністю покрита.
Прикрити банку марлею або кришкою та залишити при кімнатній температурі. Протягом перших двох днів кілька разів на день проколювати капусту дерев’яною паличкою, щоб вийшло зайве повітря й не з’явилася гіркота.
Через 3–4 дні капуста набуде приємного кислуватого смаку та стане хрусткою. Тоді банки можна перенести в холодильник чи погріб для подальшого зберігання.
