Квашена капуста без цукру — простий та швидкий домашній рецепт

4 вересня 2025 15:03
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Квашена капуста без цукру — швидкий рецепт приготування
Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua
Хрустка й ароматна квашена капуста без цукру — ідеальний варіант для зими. Приготувати її дуже легко, а результат перевершить очікування. Вона зберігає всі вітаміни та чудово смакує з будь-якими стравами.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 велика головка;
  • морква — 1 велика;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • чорний перець горошком — 5–7 шт.;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 л води;
  • вода кип’ячена холодна — за потреби.

Спосіб приготування

Очистити капусту від верхніх листків і нашаткувати тонкою соломкою. Моркву натерти на крупній тертці та з’єднати з капустою у великій мисці. Додати лавровий лист і чорний перець горошком, усе ретельно перемішати й злегка прим’яти руками, щоб овочі пустили сік.

рецепт квашеної капусти
Приготування капусти. Фото: smakuiemo.com.ua

Щільно викласти капусту з морквою у чисту банку, періодично утрамбовуючи, щоб не залишалося порожнеч.

квашена капуста
Капуста та сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо соку виділилося недостатньо, приготувати розсіл: розчинити столову ложку солі у літрі кип’яченої холодної води та залити капусту так, щоб вона була повністю покрита.

квашена капуста без цукру
Квашення капусти. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрити банку марлею або кришкою та залишити при кімнатній температурі. Протягом перших двох днів кілька разів на день проколювати капусту дерев’яною паличкою, щоб вийшло зайве повітря й не з’явилася гіркота.

рецепт квашеної капусти без цукру
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 3–4 дні капуста набуде приємного кислуватого смаку та стане хрусткою. Тоді банки можна перенести в холодильник чи погріб для подальшого зберігання.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

капуста рецепт квашена капуста закуска ферментовані овочі
