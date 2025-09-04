Квашеная капуста без сахара — быстрый рецепт приготовления

Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустящая и ароматная квашеная капуста без сахара — идеальный вариант для зимы. Приготовить ее очень легко, а результат превзойдет ожидания. Она сохраняет все витамины и прекрасно сочетается с любыми блюдами.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

капуста — 1 большая головка;

морковь — 1 большая;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — 5-7 шт.;

соль — 1 ст. л. на 1 л воды;

вода кипяченая холодная — по необходимости.

Способ приготовления

Очистить капусту от верхних листьев и нашинковать тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке и соединить с капустой в большой миске. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, все тщательно перемешать и слегка примять руками, чтобы овощи пустили сок.

Приготовление капусты. Фото: smakuiemo.com.ua

Плотно выложить капусту с морковью в чистую банку, периодически утрамбовывая, чтобы не оставалось пустот.

Капуста и сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Если сока выделилось недостаточно, приготовить рассол: растворить столовую ложку соли в литре кипяченой холодной воды и залить капусту так, чтобы она была полностью покрыта.

Квашение капусты. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрыть банку марлей или крышкой и оставить при комнатной температуре. В течение первых двух дней несколько раз в день прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы вышел лишний воздух и не появилась горечь.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 3-4 дня капуста приобретет приятный кисловатый вкус и станет хрустящей. Тогда банки можно перенести в холодильник или погреб для дальнейшего хранения.

