Квашеная капуста без сахара — простой и быстрый домашний рецепт

4 сентября 2025 15:03
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Квашеная капуста без сахара — быстрый рецепт приготовления
Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua
Хрустящая и ароматная квашеная капуста без сахара — идеальный вариант для зимы. Приготовить ее очень легко, а результат превзойдет ожидания. Она сохраняет все витамины и прекрасно сочетается с любыми блюдами.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 большая головка;
  • морковь — 1 большая;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • черный перец горошком — 5-7 шт.;
  • соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
  • вода кипяченая холодная — по необходимости.

Способ приготовления

Очистить капусту от верхних листьев и нашинковать тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке и соединить с капустой в большой миске. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, все тщательно перемешать и слегка примять руками, чтобы овощи пустили сок.

рецепт квашеної капусти
Приготовление капусты. Фото: smakuiemo.com.ua

Плотно выложить капусту с морковью в чистую банку, периодически утрамбовывая, чтобы не оставалось пустот.

квашена капуста
Капуста и сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Если сока выделилось недостаточно, приготовить рассол: растворить столовую ложку соли в литре кипяченой холодной воды и залить капусту так, чтобы она была полностью покрыта.

квашена капуста без цукру
Квашение капусты. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрыть банку марлей или крышкой и оставить при комнатной температуре. В течение первых двух дней несколько раз в день прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы вышел лишний воздух и не появилась горечь.

рецепт квашеної капусти без цукру
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 3-4 дня капуста приобретет приятный кисловатый вкус и станет хрустящей. Тогда банки можно перенести в холодильник или погреб для дальнейшего хранения.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

капуста рецепт квашенная капуста закуска ферментированные овощи
