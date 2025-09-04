Квашеная капуста без сахара — быстрый рецепт приготовления

Квашеная капуста без сахара — простой и быстрый домашний рецепт
Хрустящая и ароматная квашеная капуста без сахара — идеальный вариант для зимы. Приготовить ее очень легко, а результат превзойдет ожидания. Она сохраняет все витамины и прекрасно сочетается с любыми блюдами.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- капуста — 1 большая головка;
- морковь — 1 большая;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец горошком — 5-7 шт.;
- соль — 1 ст. л. на 1 л воды;
- вода кипяченая холодная — по необходимости.
Способ приготовления
Очистить капусту от верхних листьев и нашинковать тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке и соединить с капустой в большой миске. Добавить лавровый лист и черный перец горошком, все тщательно перемешать и слегка примять руками, чтобы овощи пустили сок.
Плотно выложить капусту с морковью в чистую банку, периодически утрамбовывая, чтобы не оставалось пустот.
Если сока выделилось недостаточно, приготовить рассол: растворить столовую ложку соли в литре кипяченой холодной воды и залить капусту так, чтобы она была полностью покрыта.
Прикрыть банку марлей или крышкой и оставить при комнатной температуре. В течение первых двух дней несколько раз в день прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы вышел лишний воздух и не появилась горечь.
Через 3-4 дня капуста приобретет приятный кисловатый вкус и станет хрустящей. Тогда банки можно перенести в холодильник или погреб для дальнейшего хранения.
