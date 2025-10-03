Коли квасити капусту в жовтні 2025 — найкращі дні та користь квашеної капусти

Коли квасити капусту в жовтні 2025 — дні за місячним календарем
Квашена капуста — не просто смачна заготовка на зиму, а й справжнє джерело вітамінів. Щоб вона вийшла хрусткою і добре зберігалася, важливо обрати правильний день для квашення. Розповідаємо, які дати в жовтні 2025 року сприятливі за місячним календарем і чим корисна ця традиційна українська страва.
Новини.LIVE розкажуть, коли в жовтні квасити капусту за місячним календарем.
Коли квасити капусту в жовтні 2025 — найкращі дні за місячним календарем
Квашена капуста — одна з найпопулярніших осінніх заготовок, без якої важко уявити українську кухню. Вона смакує і як окрема страва, і як додаток до гарнірів та м’яса, а ще є основою для багатьох традиційних рецептів. Господині здавна вірили, що успіх квашення залежить не лише від якості продуктів і дотримання рецепта, а й від вибору правильного дня.
Чому саме жовтень вважають ідеальним місяцем для квашення
У жовтні достигають пізні сорти капусти, які мають солодший і соковитіший смак, ніж ранні. Завдяки цьому готова заготовка виходить хрусткою й насиченою. Крім того, осіння погода створює оптимальні умови: вдома вже не надто спекотно, але й ще не холодно, тож процес ферментації відбувається рівномірно.
Сприятливі дні у жовтні 2025 року
За місячним календарем найкраще квасити капусту на зростаючий Місяць. У жовтні 2025 року сприятливий період триває з 10 по 20 жовтня. Особливо вдалими днями вважаються понеділок, вівторок і четвер — саме тоді квашена капуста виходить соковитою, хрусткою та зберігається довше.
Водночас слід уникати днів Молодика та Повні — за повір’ями, у ці дати капуста може вийти м’якою, втратити смак і швидко зіпсуватися.
Чим корисна квашена капуста
- Квашена капуста — не лише смачна, а й дуже корисна страва.
- Вона містить вітамін С, який підтримує імунітет восени та взимку.
- У процесі квашення утворюються пробіотики, що сприяють здоров’ю кишківника й поліпшують травлення.
- Вітаміни групи В допомагають нервовій системі працювати стабільно навіть у період стресів і холодів.
- Квашена капуста низькокалорійна, тому її можна включати до раціону тим, хто стежить за вагою.
Недарма наші предки вважали її справжнім "еліксиром здоров’я" на зиму — вона і зігрівала, і зміцнювала організм у холодний сезон.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!