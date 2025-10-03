Відео
Головна Смак Коли квасити капусту в жовтні 2025 — дні за місячним календарем

Коли квасити капусту в жовтні 2025 — дні за місячним календарем

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 01:00
Коли квасити капусту в жовтні 2025 — найкращі дні та користь квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: Freepik

Квашена капуста — не просто смачна заготовка на зиму, а й справжнє джерело вітамінів. Щоб вона вийшла хрусткою і добре зберігалася, важливо обрати правильний день для квашення. Розповідаємо, які дати в жовтні 2025 року сприятливі за місячним календарем і чим корисна ця традиційна українська страва.

Новини.LIVE розкажуть, коли в жовтні квасити капусту за місячним календарем. 

Читайте також:

Коли квасити капусту в жовтні 2025 — найкращі дні за місячним календарем

Квашена капуста — одна з найпопулярніших осінніх заготовок, без якої важко уявити українську кухню. Вона смакує і як окрема страва, і як додаток до гарнірів та м’яса, а ще є основою для багатьох традиційних рецептів. Господині здавна вірили, що успіх квашення залежить не лише від якості продуктів і дотримання рецепта, а й від вибору правильного дня.

коли квасити капусту за місячним календарем в жовтні 2025
Квашена капуста. Фото: Freepik

Чому саме жовтень вважають ідеальним місяцем для квашення

У жовтні достигають пізні сорти капусти, які мають солодший і соковитіший смак, ніж ранні. Завдяки цьому готова заготовка виходить хрусткою й насиченою. Крім того, осіння погода створює оптимальні умови: вдома вже не надто спекотно, але й ще не холодно, тож процес ферментації відбувається рівномірно.

Сприятливі дні у жовтні 2025 року

За місячним календарем найкраще квасити капусту на зростаючий Місяць. У жовтні 2025 року сприятливий період триває з 10 по 20 жовтня. Особливо вдалими днями вважаються понеділок, вівторок і четвер — саме тоді квашена капуста виходить соковитою, хрусткою та зберігається довше.

квашена капуста
Квашена капуста в тарілках. Фото: Freepik

Водночас слід уникати днів Молодика та Повні — за повір’ями, у ці дати капуста може вийти м’якою, втратити смак і швидко зіпсуватися.

Чим корисна квашена капуста

  • Квашена капуста — не лише смачна, а й дуже корисна страва.
  • Вона містить вітамін С, який підтримує імунітет восени та взимку.
  • У процесі квашення утворюються пробіотики, що сприяють здоров’ю кишківника й поліпшують травлення.
  • Вітаміни групи В допомагають нервовій системі працювати стабільно навіть у період стресів і холодів.
  • Квашена капуста низькокалорійна, тому її можна включати до раціону тим, хто стежить за вагою.

Недарма наші предки вважали її справжнім "еліксиром здоров’я" на зиму — вона і зігрівала, і зміцнювала організм у холодний сезон.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

прикмети капуста рецепт квашена капуста місячний календар
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
