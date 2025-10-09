Квашена капуста з Маминим секретом — старовинний рецепт, який завжди вдається

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт квашеної капусти передається з покоління в покоління. Завдяки простому маминому секрету вона завжди залишається хрусткою, не темніє й не псується.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться (на 1 кг капусти):

капуста білоголова — 1 кг;

морква — 50 г;

сіль велика, не йодована — 25 г.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхнього листя та вирізати качан. Нашаткувати її середньої товщини — не надто тонко, щоб залишилася хрусткою, і не дуже грубо, щоб рівномірно заквасилась. Моркву натерти на крупній тертці.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Після цього зважити капусту, щоб точно розрахувати пропорції солі — це важливо для правильного бродіння. У великій мисці з’єднати капусту з морквою, додати сіль і добре перемішати руками. М’яти капусту сильно не потрібно — лише злегка притиснути, щоб вона пустила трохи соку, але не втратила структуру.

Залишити суміш на 30–40 хвилин, щоб сіль розчинилась і овочі випустили сік. Потім викласти капусту у чисті трилітрові банки, щільно утрамбовуючи шарами. Важливо, щоб капуста була повністю покрита власним соком — саме він стане основою для ферментації.

Процес ферментації капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Після наповнення банки залишити при кімнатній температурі на 3 доби. Протягом цього часу 2–3 рази на день проколюйте капусту дерев’яною шпажкою або паличкою — це допоможе вийти надлишковим газам, що утворюються під час бродіння. Якщо сік піднімається, його не зливайте — навпаки, повертайте назад у банку.

Секрет приготування квашеної капусти

Щоб капуста завжди залишалася під розсолом і не псувалася, використайте звичайну пластикову кришку. Вставте її всередину банки поверх капусти — вона діятиме як гніт, утримуючи овочі під соком. Це особливо зручно, коли немає можливості ставити важкий прес, як у великій діжці. Через 3 дні капуста буде готова. Її можна одразу куштувати або перенести банки у прохолодне місце на балкон, у погріб чи холодильник.

Якщо з часом розсолу стане менше, приготуйте додатковий:

на 0,5 л води — 1 ст. л. солі, розчиніть і долийте в банку.

