Квашеная капуста с Маминым секретом — старинный рецепт, который всегда удается

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт квашеной капусты передается из поколения в поколение. Благодаря простому маминому секрету она всегда остается хрустящей, не темнеет и не портится.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится (на 1 кг капусты):

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 50 г;

соль крупная, не йодированная — 25 г.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев и вырезать кочан. Нашинковать ее средней толщины — не слишком тонко, чтобы осталась хрустящей, и не очень грубо, чтобы равномерно заквасилась. Морковь натереть на крупной терке.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

После этого взвесить капусту, чтобы точно рассчитать пропорции соли — это важно для правильного брожения. В большой миске соединить капусту с морковью, добавить соль и хорошо перемешать руками. Мять капусту сильно не нужно — лишь слегка прижать, чтобы она пустила немного сока, но не потеряла структуру.

Оставить смесь на 30-40 минут, чтобы соль растворилась и овощи выпустили сок. Затем выложить капусту в чистые трехлитровые банки, плотно утрамбовывая слоями. Важно, чтобы капуста была полностью покрыта собственным соком — именно он станет основой для ферментации.

Процесс ферментации капусты. Фото: smachnenke.com.ua

После наполнения банки оставить при комнатной температуре на 3 суток. В течение этого времени 2-3 раза в день прокалывайте капусту деревянной шпажкой или палочкой — это поможет выйти избыточным газам, образующимся во время брожения. Если сок поднимается, его не сливайте — наоборот, возвращайте обратно в банку.

Секрет приготовления квашеной капусты

Чтобы капуста всегда оставалась под рассолом и не портилась, используйте обычную пластиковую крышку. Вставьте ее внутрь банки поверх капусты — она будет действовать как гнет, удерживая овощи под соком. Это особенно удобно, когда нет возможности ставить тяжелый пресс, как в большой кадке. Через 3 дня капуста будет готова. Ее можно сразу пробовать или перенести банки в прохладное место на балкон, в погреб или холодильник.

Если со временем рассола станет меньше, приготовьте дополнительный:

на 0,5 л воды — 1 ст. л. соли, растворите и долейте в банку.

