Квашеная капуста Триденка — старинный рецепт, который всегда удается

Квашеная капуста по старинному рецепту — такая аж стоит до новой
Старинный рецепт квашеной капусты "Триденка" — это настоящая классика украинской кухни. Всего три дня, минимум ингредиентов — и вы получите хрустящую, нежную и ароматную капусту, которая прекрасно хранится всю зиму. Ее готовили еще наши бабушки, и она всегда получалась — без уксуса, без лишних хлопот, но с тем самым домашним вкусом, который помнится с детства.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- соль — 15-20 г;
- морковь — 100 г.
Способ приготовления
Сочную белокочанную капусту тонко нашинковать ножом или шинковкой. Морковь натереть на крупной терке. Смешать все в большой миске, посыпать солью (примерно 15-20 граммов на каждый килограмм капусты) и хорошо перемешать руками. Важно не просто смешать, а слегка отжать овощи, чтобы они пустили собственный сок — именно он станет основой для естественного брожения.
После этого капусту с морковью оставить в большой эмалированной или стеклянной емкости для заквашивания. Миску накрыть чистой тканью или крышкой с отверстиями, чтобы процесс ферментации проходил естественно. Капуста должна стоять при комнатной температуре трое суток — отсюда и название "Трехдневка".
Во время брожения дважды в день капусту желательно прокалывать деревянной палочкой или вилкой до дна — это помогает выходить газу и делает вкус чище, без горечи. Через три дня капуста будет готова: ароматная, хрустящая и приятно кисловатая. Избыточный сок можно слить, чтобы убрать лишнюю горчинку.
Перед тем как раскладывать квашеную капусту по банкам, еще раз перемешайте ее с натертой морковью, плотно утрамбуйте, чтобы сверху выступил сок, и закройте обычными крышками. Хранить можно в холодильнике или подвале — она прекрасно стоит вплоть до новой капусты.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!