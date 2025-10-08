Квашеная капуста Триденка — старинный рецепт, который всегда удается

Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Старинный рецепт квашеной капусты "Триденка" — это настоящая классика украинской кухни. Всего три дня, минимум ингредиентов — и вы получите хрустящую, нежную и ароматную капусту, которая прекрасно хранится всю зиму. Ее готовили еще наши бабушки, и она всегда получалась — без уксуса, без лишних хлопот, но с тем самым домашним вкусом, который помнится с детства.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

соль — 15-20 г;

морковь — 100 г.

Способ приготовления

Сочную белокочанную капусту тонко нашинковать ножом или шинковкой. Морковь натереть на крупной терке. Смешать все в большой миске, посыпать солью (примерно 15-20 граммов на каждый килограмм капусты) и хорошо перемешать руками. Важно не просто смешать, а слегка отжать овощи, чтобы они пустили собственный сок — именно он станет основой для естественного брожения.

Капуста для заквашивания. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого капусту с морковью оставить в большой эмалированной или стеклянной емкости для заквашивания. Миску накрыть чистой тканью или крышкой с отверстиями, чтобы процесс ферментации проходил естественно. Капуста должна стоять при комнатной температуре трое суток — отсюда и название "Трехдневка".

Измельченная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Во время брожения дважды в день капусту желательно прокалывать деревянной палочкой или вилкой до дна — это помогает выходить газу и делает вкус чище, без горечи. Через три дня капуста будет готова: ароматная, хрустящая и приятно кисловатая. Избыточный сок можно слить, чтобы убрать лишнюю горчинку.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед тем как раскладывать квашеную капусту по банкам, еще раз перемешайте ее с натертой морковью, плотно утрамбуйте, чтобы сверху выступил сок, и закройте обычными крышками. Хранить можно в холодильнике или подвале — она прекрасно стоит вплоть до новой капусты.

