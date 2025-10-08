Відео
Головна Смак Квашена капуста за старовинним рецептом — така аж стоїть до нової

Квашена капуста за старовинним рецептом — така аж стоїть до нової

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 01:04
Квашена капуста Триденка — старовинний рецепт, який завжди вдається
Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Старовинний рецепт квашеної капусти "Триденка" — це справжня класика української кухні. Усього три дні, мінімум інгредієнтів — і ви отримаєте хрустку, ніжну й ароматну капусту, яка чудово зберігається всю зиму. Її готували ще наші бабусі, і вона завжди вдавалася — без оцту, без зайвих клопотів, але з тим самим домашнім смаком, який пам’ятається з дитинства.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • сіль — 15–20 г;
  • морква — 100 г.

Спосіб приготування

Соковиту білокачанну капусту тонко нашинкувати ножем або шатківницею. Моркву натерти на крупній тертці. Змішати все у великій мисці, посипати сіллю (приблизно 15–20 грамів на кожен кілограм капусти) й добре перемішати руками. Важливо не просто змішати, а злегка віджати овочі, щоб вони пустили власний сік — саме він стане основою для природного бродіння.

рецепт квашеної капусти
Капуста для заквашування. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього капусту з морквою залишити у великій емальованій або скляній ємності для заквашування. Миску накрити чистою тканиною або кришкою з отворами, щоб процес ферментації проходив природно. Капуста має стояти при кімнатній температурі три доби — звідси й назва "Триденка".

рецепт квашеної капусти яка довго стоїть
Подрібнена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Під час бродіння двічі на день капусту бажано проколювати дерев’яною паличкою або виделкою до дна — це допомагає виходити газу й робить смак чистішим, без гіркоти. Через три дні капуста буде готова: ароматна, хрустка й приємно кислувата. Надлишковий сік можна злити, щоб прибрати зайву гірчинку.

перевірений рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед тим як розкладати квашену капусту по банках, ще раз перемішайте її з натертою морквою, щільно утрамбуйте, щоб зверху виступив сік, і закрийте звичайними кришками. Зберігати можна у холодильнику або підвалі — вона чудово стоїть аж до нової капусти.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

капуста рецепт Українська кухня квашена капуста ферментовані овочі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
