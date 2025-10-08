Квашена капуста Триденка — старовинний рецепт, який завжди вдається

Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Старовинний рецепт квашеної капусти "Триденка" — це справжня класика української кухні. Усього три дні, мінімум інгредієнтів — і ви отримаєте хрустку, ніжну й ароматну капусту, яка чудово зберігається всю зиму. Її готували ще наші бабусі, і вона завжди вдавалася — без оцту, без зайвих клопотів, але з тим самим домашнім смаком, який пам’ятається з дитинства.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

сіль — 15–20 г;

морква — 100 г.

Спосіб приготування

Соковиту білокачанну капусту тонко нашинкувати ножем або шатківницею. Моркву натерти на крупній тертці. Змішати все у великій мисці, посипати сіллю (приблизно 15–20 грамів на кожен кілограм капусти) й добре перемішати руками. Важливо не просто змішати, а злегка віджати овочі, щоб вони пустили власний сік — саме він стане основою для природного бродіння.

Капуста для заквашування. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього капусту з морквою залишити у великій емальованій або скляній ємності для заквашування. Миску накрити чистою тканиною або кришкою з отворами, щоб процес ферментації проходив природно. Капуста має стояти при кімнатній температурі три доби — звідси й назва "Триденка".

Подрібнена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Під час бродіння двічі на день капусту бажано проколювати дерев’яною паличкою або виделкою до дна — це допомагає виходити газу й робить смак чистішим, без гіркоти. Через три дні капуста буде готова: ароматна, хрустка й приємно кислувата. Надлишковий сік можна злити, щоб прибрати зайву гірчинку.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед тим як розкладати квашену капусту по банках, ще раз перемішайте її з натертою морквою, щільно утрамбуйте, щоб зверху виступив сік, і закрийте звичайними кришками. Зберігати можна у холодильнику або підвалі — вона чудово стоїть аж до нової капусти.

