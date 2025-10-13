Відео
Дата публікації: 13 жовтня 2025 01:04
Квашена капуста з кмином — несподівана добавка, що робить смак у 10 разів кращим
Сіль та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Звичайна квашена капуста може стати справжнім кулінарним відкриттям, якщо додати до неї одну несподівану спецію — кмин. Саме він надає овочам пікантного аромату, робить смак глибшим і ніжнішим. Така капуста виходить хрусткою, ароматною та настільки смачною, що вже через кілька днів зникає з банки до останньої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста свіжа — 5 кг;
  • морква — 400 г (за бажанням);
  • сіль — 7–8 ст. л.;
  • кмин — 1 жменя.

Спосіб приготування

Капусту очистити від верхнього листя, видалити пошкоджені частини. Нашаткувати тонкими смужками — це зробить готову страву ніжнішою та хрусткішою. Зручно використовувати овочерізку або спеціальну шинкувальну дошку — процес піде набагато швидше.

рецепт квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти капусту в глибоку ємність, додати натерту на великій тертці моркву, всипати сіль і добре пом’яти руками, доки з’явиться сік. Саме цей етап забезпечує майбутню соковитість капусти.

Секрет приготування

Додати головний секрет — жменю кмину. Ця спеція кардинально змінює смак квашеної капусти, роблячи її ароматною, з легкою пряною ноткою. Важливо не плутати кмин із насінням кропу — це зовсім різні спеції.

квашена капуста
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати масу, накрити тарілкою або кришкою, меншою за діаметр посудини, і поставити зверху вантаж (наприклад, пляшку з водою). Залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні. Кожного дня капусту потрібно перемішувати та протикати ножем до дна, щоб виходило повітря. Через три дні розкласти капусту по чистих банках і відправити в холодильник або прохолодне місце. Уже на п’ятий день вона готова до вживання — хрустка, ароматна, з насиченим, збалансованим смаком.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
