Квашеная капуста с тмином — неожиданная добавка, которая делает вкус в 10 раз лучше

Неожиданная добавка при квашении капусты — в 10 раз вкуснее
Обычная квашеная капуста может стать настоящим кулинарным открытием, если добавить к ней одну неожиданную специю — тмин. Именно он придает овощам пикантный аромат, делает вкус более глубоким и нежным. Такая капуста получается хрустящей, ароматной и настолько вкусной, что уже через несколько дней исчезает из банки до последней ложки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста свежая - 5 кг;
- морковь - 400 г (по желанию);
- соль - 7-8 ст. л;
- тмин - 1 горсть.
Способ приготовления
Капусту очистить от верхних листьев, удалить поврежденные части. Нашинковать тонкими полосками — это сделает готовое блюдо более нежным и хрустящим. Удобно использовать овощерезку или специальную шинковочную доску — процесс пойдет намного быстрее.
Переложить капусту в глубокую емкость, добавить натертую на крупной терке морковь, всыпать соль и хорошо помять руками, пока появится сок. Именно этот этап обеспечивает будущую сочность капусты.
Секрет приготовления
Добавить главный секрет — горсть тмина. Эта специя кардинально меняет вкус квашеной капусты, делая ее ароматной, с легкой пряной ноткой. Важно не путать тмин с семенами укропа — это совершенно разные специи.
Хорошо перемешать массу, накрыть тарелкой или крышкой, меньше диаметра сосуда, и поставить сверху груз (например, бутылку с водой). Оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Каждый день капусту нужно перемешивать и протыкать ножом до дна, чтобы выходил воздух. Через три дня разложить капусту по чистым банкам и отправить в холодильник или прохладное место. Уже на пятый день она готова к употреблению — хрустящая, ароматная, с насыщенным, сбалансированным вкусом.
