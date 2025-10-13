Видео
Дата публикации 13 октября 2025 01:04
Квашеная капуста с тмином — неожиданная добавка, которая делает вкус в 10 раз лучше
Соль и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Обычная квашеная капуста может стать настоящим кулинарным открытием, если добавить к ней одну неожиданную специю — тмин. Именно он придает овощам пикантный аромат, делает вкус более глубоким и нежным. Такая капуста получается хрустящей, ароматной и настолько вкусной, что уже через несколько дней исчезает из банки до последней ложки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста свежая - 5 кг;
  • морковь - 400 г (по желанию);
  • соль - 7-8 ст. л;
  • тмин - 1 горсть.

Способ приготовления

Капусту очистить от верхних листьев, удалить поврежденные части. Нашинковать тонкими полосками — это сделает готовое блюдо более нежным и хрустящим. Удобно использовать овощерезку или специальную шинковочную доску — процесс пойдет намного быстрее.

рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить капусту в глубокую емкость, добавить натертую на крупной терке морковь, всыпать соль и хорошо помять руками, пока появится сок. Именно этот этап обеспечивает будущую сочность капусты.

Секрет приготовления

Добавить главный секрет — горсть тмина. Эта специя кардинально меняет вкус квашеной капусты, делая ее ароматной, с легкой пряной ноткой. Важно не путать тмин с семенами укропа — это совершенно разные специи.

квашена капуста
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать массу, накрыть тарелкой или крышкой, меньше диаметра сосуда, и поставить сверху груз (например, бутылку с водой). Оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Каждый день капусту нужно перемешивать и протыкать ножом до дна, чтобы выходил воздух. Через три дня разложить капусту по чистым банкам и отправить в холодильник или прохладное место. Уже на пятый день она готова к употреблению — хрустящая, ароматная, с насыщенным, сбалансированным вкусом.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
