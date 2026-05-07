Коржики з картопляною начинкою: знадобиться 500 мл кефіру

Коржики з картопляною начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці домашні коржики підкорюють з першого шматочка своєю ніжністю та ароматною картопляною начинкою. Тісто на кефірі виходить м’яким і повітряним, а золотиста скоринка робить страву ще апетитнішою. Готуються просто зі звичайних продуктів, а смак нагадує затишні домашні вечері з дитинства. Ідеальний варіант для ситного перекусу або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 500 мл.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 600–700 г.

Для начинки:

картопля — 800 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 50–60 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кефір змішати з яйцем, сіллю, цукром і содою. Додати олію та поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто і залишити на кілька хвилин. Картоплю відварити та розім’яти в пюре. Додати обсмажену цибулю, вершкове масло, сіль і перець, добре перемішати. Тісто поділити на частини, розкачати коржики, викласти начинку і защипнути краї. Смажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.

