Коржики з картопляною начинкою: знадобиться 500 мл кефіру
Дата публікації: 7 травня 2026 21:04
Коржики з картопляною начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Ці домашні коржики підкорюють з першого шматочка своєю ніжністю та ароматною картопляною начинкою. Тісто на кефірі виходить м’яким і повітряним, а золотиста скоринка робить страву ще апетитнішою. Готуються просто зі звичайних продуктів, а смак нагадує затишні домашні вечері з дитинства. Ідеальний варіант для ситного перекусу або вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- борошно — 600–700 г.
Для начинки:
- картопля — 800 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 50–60 г;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Кефір змішати з яйцем, сіллю, цукром і содою.
- Додати олію та поступово всипати борошно, замісити м’яке тісто і залишити на кілька хвилин.
- Картоплю відварити та розім’яти в пюре. Додати обсмажену цибулю, вершкове масло, сіль і перець, добре перемішати.
- Тісто поділити на частини, розкачати коржики, викласти начинку і защипнути краї.
- Смажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.
