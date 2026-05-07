Лепешки с картофельной начинкой: понадобится 500 мл кефира
Дата публикации 7 мая 2026 21:04
Лепешки с картофельной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Эти домашние лепешки покоряют с первого кусочка своей нежностью и ароматной картофельной начинкой. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а золотистая корочка делает блюдо еще более аппетитным. Готовятся просто из обычных продуктов, а вкус напоминает уютные домашние ужины из детства. Идеальный вариант для сытного перекуса или ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- мука — 600-700 г.
Для начинки:
- картофель — 800 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 50-60 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
- Кефир смешать с яйцом, солью, сахаром и содой.
- Добавить масло и постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто и оставить на несколько минут.
- Картофель отварить и размять в пюре. Добавить обжаренный лук, сливочное масло, соль и перец, хорошо перемешать.
- Тесто разделить на части, раскатать лепешки, выложить начинку и защипнуть края.
- Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
