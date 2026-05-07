Главная Вкус Лепешки с картофельной начинкой: понадобится 500 мл кефира

Дата публикации 7 мая 2026 21:04
Лепешки с картофельной начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти домашние лепешки покоряют с первого кусочка своей нежностью и ароматной картофельной начинкой. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а золотистая корочка делает блюдо еще более аппетитным. Готовятся просто из обычных продуктов, а вкус напоминает уютные домашние ужины из детства. Идеальный вариант для сытного перекуса или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • мука — 600-700 г.

Для начинки:

  • картофель — 800 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50-60 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.
рецепт картопляних коржиків
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кефир смешать с яйцом, солью, сахаром и содой.
  2. Добавить масло и постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто и оставить на несколько минут.
  3. Картофель отварить и размять в пюре. Добавить обжаренный лук, сливочное масло, соль и перец, хорошо перемешать.
  4. Тесто разделить на части, раскатать лепешки, выложить начинку и защипнуть края.
  5. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
