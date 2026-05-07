Лепешки с картофельной начинкой: понадобится 500 мл кефира

Лепешки с картофельной начинкой.

Эти домашние лепешки покоряют с первого кусочка своей нежностью и ароматной картофельной начинкой. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а золотистая корочка делает блюдо еще более аппетитным. Готовятся просто из обычных продуктов, а вкус напоминает уютные домашние ужины из детства. Идеальный вариант для сытного перекуса или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 500 мл.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

мука — 600-700 г.

Для начинки:

картофель — 800 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 50-60 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Тесто и начинка.

Способ приготовления

Кефир смешать с яйцом, солью, сахаром и содой. Добавить масло и постепенно всыпать муку, замесить мягкое тесто и оставить на несколько минут. Картофель отварить и размять в пюре. Добавить обжаренный лук, сливочное масло, соль и перец, хорошо перемешать. Тесто разделить на части, раскатать лепешки, выложить начинку и защипнуть края. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

