Котлети в соусі в духовці: ліниві голубці з капустою та фаршем
Дата публікації: 15 квітня 2026 21:04
Ліниві голубці. Фото: smakuiemo.com.ua
Якщо хочеться домашніх голубців, але без зайвого клопоту, цей рецепт стане ідеальним рішенням. Соковиті котлети з капустою та фаршем готуються значно простіше, а смак виходить не гірший за класичний варіант. Ніжний соус робить страву ще більш ароматною та апетитною.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш (свиняча лопатка) — 800 г;
- капуста — 1 кг;
- рис довгозернистий — 150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- часник — 3 зубчики;
- сіль, перець — за смаком.
Для заливки:
- сметана — 200 г;
- томатний соус — 100 г;
- кетчуп — 200 г;
- вода або бульйон — 200–300 мл.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Фарш змішати з подрібненою цибулею, часником, яйцями, сметаною, сіллю та перцем.
- Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити й добре пом’яти, щоб стала м’якою. Додати до фаршу разом із промитим рисом і ретельно перемішати.
- Сформувати котлети та злегка обсмажити до рум’яної скоринки. Викласти у форму для запікання.
- Для соусу змішати сметану, томатний соус, кетчуп і воду, трохи посолити. Залити котлети так, щоб вони були покриті.
- Запікати при 160–180 °C приблизно 40–50 хвилин до готовності.
