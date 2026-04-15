Котлети в соусі в духовці: ліниві голубці з капустою та фаршем

Ліниві голубці. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться домашніх голубців, але без зайвого клопоту, цей рецепт стане ідеальним рішенням. Соковиті котлети з капустою та фаршем готуються значно простіше, а смак виходить не гірший за класичний варіант. Ніжний соус робить страву ще більш ароматною та апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш (свиняча лопатка) — 800 г;

капуста — 1 кг;

рис довгозернистий — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

сіль, перець — за смаком.

Для заливки:

сметана — 200 г;

томатний соус — 100 г;

кетчуп — 200 г;

вода або бульйон — 200–300 мл.;

сіль — за смаком.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Фарш змішати з подрібненою цибулею, часником, яйцями, сметаною, сіллю та перцем. Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити й добре пом’яти, щоб стала м’якою. Додати до фаршу разом із промитим рисом і ретельно перемішати. Сформувати котлети та злегка обсмажити до рум’яної скоринки. Викласти у форму для запікання. Для соусу змішати сметану, томатний соус, кетчуп і воду, трохи посолити. Залити котлети так, щоб вони були покриті. Запікати при 160–180 °C приблизно 40–50 хвилин до готовності.

