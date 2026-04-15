Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Котлети в соусі в духовці: ліниві голубці з капустою та фаршем

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 21:04
Ліниві голубці. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться домашніх голубців, але без зайвого клопоту, цей рецепт стане ідеальним рішенням. Соковиті котлети з капустою та фаршем готуються значно простіше, а смак виходить не гірший за класичний варіант. Ніжний соус робить страву ще більш ароматною та апетитною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш (свиняча лопатка) — 800 г;
  • капуста — 1 кг;
  • рис довгозернистий — 150 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль, перець — за смаком.

Для заливки:

  • сметана — 200 г;
  • томатний соус — 100 г;
  • кетчуп — 200 г;
  • вода або бульйон — 200–300 мл.;
  • сіль — за смаком.
рецепт лінивих голубців
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Фарш змішати з подрібненою цибулею, часником, яйцями, сметаною, сіллю та перцем.
  2. Капусту тонко нашаткувати, злегка посолити й добре пом’яти, щоб стала м’якою. Додати до фаршу разом із промитим рисом і ретельно перемішати.
  3. Сформувати котлети та злегка обсмажити до рум’яної скоринки. Викласти у форму для запікання.
  4. Для соусу змішати сметану, томатний соус, кетчуп і воду, трохи посолити. Залити котлети так, щоб вони були покриті.
  5. Запікати при 160–180 °C приблизно 40–50 хвилин до готовності.

Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації