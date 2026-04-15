Котлеты в соусе в духовке: ленивые голубцы с капустой и фаршем

Ленивые голубцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется домашних голубцов, но без лишних хлопот, этот рецепт станет идеальным решением. Сочные котлеты с капустой и фаршем готовятся значительно проще, а вкус получается не хуже классического варианта. Нежный соус делает блюдо еще более ароматным и аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш (свиная лопатка) — 800 г;

капуста — 1 кг;

рис длиннозернистый — 150 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец — по вкусу.

Для заливки:

сметана — 200 г;

томатный соус — 100 г;

кетчуп — 200 г;

вода или бульон — 200-300 мл.;

соль — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Фарш смешать с измельченным луком, чесноком, яйцами, сметаной, солью и перцем. Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и хорошо помять, чтобы стала мягкой. Добавить к фаршу вместе с промытым рисом и тщательно перемешать. Сформировать котлеты и слегка обжарить до румяной корочки. Выложить в форму для запекания. Для соуса смешать сметану, томатный соус, кетчуп и воду, немного посолить. Залить котлеты так, чтобы они были покрыты. Запекать при 160-180 °C примерно 40-50 минут до готовности.

