Котлеты в соусе в духовке: ленивые голубцы с капустой и фаршем

Котлеты в соусе в духовке: ленивые голубцы с капустой и фаршем

Дата публикации 15 апреля 2026 21:04
Ленивые голубцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется домашних голубцов, но без лишних хлопот, этот рецепт станет идеальным решением. Сочные котлеты с капустой и фаршем готовятся значительно проще, а вкус получается не хуже классического варианта. Нежный соус делает блюдо еще более ароматным и аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш (свиная лопатка) — 800 г;
  • капуста — 1 кг;
  • рис длиннозернистый — 150 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу.

Для заливки:

  • сметана — 200 г;
  • томатный соус — 100 г;
  • кетчуп — 200 г;
  • вода или бульон — 200-300 мл.;
  • соль — по вкусу.
рецепт лінивих голубців
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Фарш смешать с измельченным луком, чесноком, яйцами, сметаной, солью и перцем.
  2. Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и хорошо помять, чтобы стала мягкой. Добавить к фаршу вместе с промытым рисом и тщательно перемешать.
  3. Сформировать котлеты и слегка обжарить до румяной корочки. Выложить в форму для запекания.
  4. Для соуса смешать сметану, томатный соус, кетчуп и воду, немного посолить. Залить котлеты так, чтобы они были покрыты.
  5. Запекать при 160-180 °C примерно 40-50 минут до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
