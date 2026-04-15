Котлеты в соусе в духовке: ленивые голубцы с капустой и фаршем
Дата публикации 15 апреля 2026 21:04
Ленивые голубцы. Фото: smakuiemo.com.ua
Если хочется домашних голубцов, но без лишних хлопот, этот рецепт станет идеальным решением. Сочные котлеты с капустой и фаршем готовятся значительно проще, а вкус получается не хуже классического варианта. Нежный соус делает блюдо еще более ароматным и аппетитным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш (свиная лопатка) — 800 г;
- капуста — 1 кг;
- рис длиннозернистый — 150 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Для заливки:
- сметана — 200 г;
- томатный соус — 100 г;
- кетчуп — 200 г;
- вода или бульон — 200-300 мл.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Фарш смешать с измельченным луком, чесноком, яйцами, сметаной, солью и перцем.
- Капусту тонко нашинковать, слегка посолить и хорошо помять, чтобы стала мягкой. Добавить к фаршу вместе с промытым рисом и тщательно перемешать.
- Сформировать котлеты и слегка обжарить до румяной корочки. Выложить в форму для запекания.
- Для соуса смешать сметану, томатный соус, кетчуп и воду, немного посолить. Залить котлеты так, чтобы они были покрыты.
- Запекать при 160-180 °C примерно 40-50 минут до готовности.
