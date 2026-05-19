Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Курячі серця стануть дефіцитом, якщо так готувати: рецепт

Курячі серця стануть дефіцитом, якщо так готувати: рецепт

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 15:04
Курячі серця стануть дефіцитом, якщо так готувати: рецепт
Курячі серця. Фото: кадр з відео

Багато хто недооцінює курячі серця, але саме за цим рецептом вони виходять настільки соковитими й ароматними, що зникають зі столу першими. Завдяки спеціям, легкому відбиванню та хрусткій паніровці серця набувають зовсім нового смаку й нагадують ресторанну закуску. Усередині вони залишаються ніжними та м’якими, а зовні вкриваються апетитною золотистою скоринкою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • курячі серця — 800 г.;
  • яйця — 2 шт.;
  • вода — 30 мл.;
  • борошно або панірувальні сухарі — для панірування.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний мелений перець — за смаком.;
  • мускатний горіх — за смаком.;
  • сушений імбир — за смаком.;
  • часник — 2–3 зубчики.;
  • олія — для смаження.
рецепт курячих сердець
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курячі серця добре промити, очистити від плівок та надрізати вздовж, не розрізаючи повністю.
  2. Накрити плівкою та злегка відбити кухонним молотком.
  3. Перекласти серця у миску, додати сіль, перець, мускатний горіх, сушений імбир і подрібнений часник.
  4. Окремо змішати яйця з водою та додати до м’яса.
  5. Кожне серце обваляти у борошні або сухарях. За бажанням зробити подвійне панірування для більш хрусткої скоринки.
  6. Обсмажити на добре розігрітій пательні з олією приблизно по 1 хвилині з кожного боку до золотистого кольору.
  7. Готові серця викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Читайте також:
рецепт курячі сердя субпродукти
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації