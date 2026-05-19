Курячі серця стануть дефіцитом, якщо так готувати: рецепт
Дата публікації: 19 травня 2026 15:04
Курячі серця.
Багато хто недооцінює курячі серця, але саме за цим рецептом вони виходять настільки соковитими й ароматними, що зникають зі столу першими. Завдяки спеціям, легкому відбиванню та хрусткій паніровці серця набувають зовсім нового смаку й нагадують ресторанну закуску. Усередині вони залишаються ніжними та м’якими, а зовні вкриваються апетитною золотистою скоринкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячі серця — 800 г.;
- яйця — 2 шт.;
- вода — 30 мл.;
- борошно або панірувальні сухарі — для панірування.;
- сіль — за смаком.;
- чорний мелений перець — за смаком.;
- мускатний горіх — за смаком.;
- сушений імбир — за смаком.;
- часник — 2–3 зубчики.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Курячі серця добре промити, очистити від плівок та надрізати вздовж, не розрізаючи повністю.
- Накрити плівкою та злегка відбити кухонним молотком.
- Перекласти серця у миску, додати сіль, перець, мускатний горіх, сушений імбир і подрібнений часник.
- Окремо змішати яйця з водою та додати до м’яса.
- Кожне серце обваляти у борошні або сухарях. За бажанням зробити подвійне панірування для більш хрусткої скоринки.
- Обсмажити на добре розігрітій пательні з олією приблизно по 1 хвилині з кожного боку до золотистого кольору.
- Готові серця викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
