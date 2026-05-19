Курячі серця стануть дефіцитом, якщо так готувати: рецепт

Курячі серця. Фото: кадр з відео

Багато хто недооцінює курячі серця, але саме за цим рецептом вони виходять настільки соковитими й ароматними, що зникають зі столу першими. Завдяки спеціям, легкому відбиванню та хрусткій паніровці серця набувають зовсім нового смаку й нагадують ресторанну закуску. Усередині вони залишаються ніжними та м’якими, а зовні вкриваються апетитною золотистою скоринкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі серця — 800 г.;

яйця — 2 шт.;

вода — 30 мл.;

борошно або панірувальні сухарі — для панірування.;

сіль — за смаком.;

чорний мелений перець — за смаком.;

мускатний горіх — за смаком.;

сушений імбир — за смаком.;

часник — 2–3 зубчики.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Спосіб приготування

Курячі серця добре промити, очистити від плівок та надрізати вздовж, не розрізаючи повністю. Накрити плівкою та злегка відбити кухонним молотком. Перекласти серця у миску, додати сіль, перець, мускатний горіх, сушений імбир і подрібнений часник. Окремо змішати яйця з водою та додати до м’яса. Кожне серце обваляти у борошні або сухарях. За бажанням зробити подвійне панірування для більш хрусткої скоринки. Обсмажити на добре розігрітій пательні з олією приблизно по 1 хвилині з кожного боку до золотистого кольору. Готові серця викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

