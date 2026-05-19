Куриные сердца станут дефицитом, если так готовить: рецепт

Дата публикации 19 мая 2026 15:04
Куриные сердца. Фото: кадр из видео

Многие недооценивают куриные сердца, но именно по этому рецепту они получаются настолько сочными и ароматными, что исчезают со стола первыми. Благодаря специям, легкому отбиванию и хрустящей панировке сердца приобретают совершенно новый вкус и напоминают ресторанную закуску. Внутри они остаются нежными и мягкими, а снаружи покрываются аппетитной золотистой корочкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриные сердца — 800 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • вода — 30 мл.;
  • мука или панировочные сухари — для панировки;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • мускатный орех — по вкусу.;
  • сушеный имбирь — по вкусу.;
  • чеснок — 2-3 зубчика.;
  • масло — для жарки.
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриные сердца хорошо промыть, очистить от пленок и надрезать вдоль, не разрезая полностью.
  2. Накрыть пленкой и слегка отбить кухонным молотком.
  3. Переложить сердца в миску, добавить соль, перец, мускатный орех, сушеный имбирь и измельченный чеснок.
  4. Отдельно смешать яйца с водой и добавить к мясу.
  5. Каждое сердце обвалять в муке или сухарях. По желанию сделать двойную панировку для более хрустящей корочки.
  6. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом примерно по 1 минуте с каждой стороны до золотистого цвета.
  7. Готовые сердца выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
