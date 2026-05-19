Куриные сердца станут дефицитом, если так готовить: рецепт
Дата публикации 19 мая 2026 15:04
Куриные сердца. Фото: кадр из видео
Многие недооценивают куриные сердца, но именно по этому рецепту они получаются настолько сочными и ароматными, что исчезают со стола первыми. Благодаря специям, легкому отбиванию и хрустящей панировке сердца приобретают совершенно новый вкус и напоминают ресторанную закуску. Внутри они остаются нежными и мягкими, а снаружи покрываются аппетитной золотистой корочкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриные сердца — 800 г;
- яйца — 2 шт.;
- вода — 30 мл.;
- мука или панировочные сухари — для панировки;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- мускатный орех — по вкусу.;
- сушеный имбирь — по вкусу.;
- чеснок — 2-3 зубчика.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Куриные сердца хорошо промыть, очистить от пленок и надрезать вдоль, не разрезая полностью.
- Накрыть пленкой и слегка отбить кухонным молотком.
- Переложить сердца в миску, добавить соль, перец, мускатный орех, сушеный имбирь и измельченный чеснок.
- Отдельно смешать яйца с водой и добавить к мясу.
- Каждое сердце обвалять в муке или сухарях. По желанию сделать двойную панировку для более хрустящей корочки.
- Обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом примерно по 1 минуте с каждой стороны до золотистого цвета.
- Готовые сердца выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
