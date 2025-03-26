Курячі стегна у вершковому соусі — рецепт, як у ресторані

Курячі стегна в вершковому соусі — смак, як з ресторану
Ніжне куряче м’ясо, просочене вершковим соусом, виходить соковитим і ароматним. Ця страва смакує, як у ресторані, але готується швидко та з простих інгредієнтів. Ідеальний варіант для сімейної вечері або святкового столу.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 800 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 10 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сметана — 100 г;
- гаряча вода — 200 мл.;
- борошно — 1 ст. л. (без гірки).
Спосіб приготування
Посолити й поперчити курячі стегна за смаком. У глибокій пательні розігріти рослинну олію, додати вершкове масло та обсмажити стегна до рум’яної скоринки з обох боків. Викласти м’ясо на тарілку.
У цю ж пательню додати дрібно нарізану цибулю, обсмажити до прозорості. Додати подрібнений часник і обсмажувати ще 30 секунд.
Додати борошно, перемішати й обсмажувати ще хвилину. Влити гарячу воду, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Додати сметану, перемішати до однорідності.
Повернути курку в пательню, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні 25–30 хвилин до готовності. Подавати з гарніром за смаком.
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