Курячі стегна у вершковому соусі — рецепт, як у ресторані

Курячі стегна в вершковому соусі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Ніжне куряче м’ясо, просочене вершковим соусом, виходить соковитим і ароматним. Ця страва смакує, як у ресторані, але готується швидко та з простих інгредієнтів. Ідеальний варіант для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі стегна — 800 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

рослинна олія — 1 ст. л.;

вершкове масло — 10 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сметана — 100 г;

гаряча вода — 200 мл.;

борошно — 1 ст. л. (без гірки).

Спосіб приготування

Посолити й поперчити курячі стегна за смаком. У глибокій пательні розігріти рослинну олію, додати вершкове масло та обсмажити стегна до рум’яної скоринки з обох боків. Викласти м’ясо на тарілку.

Курячі стегна. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

У цю ж пательню додати дрібно нарізану цибулю, обсмажити до прозорості. Додати подрібнений часник і обсмажувати ще 30 секунд.

Курка та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати борошно, перемішати й обсмажувати ще хвилину. Влити гарячу воду, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Додати сметану, перемішати до однорідності.

Курка в соусі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Повернути курку в пательню, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні 25–30 хвилин до готовності. Подавати з гарніром за смаком.

​Раніше ми писали про вечерю з недорогої риби для всієї родини за рецептом сусідки.

Також зверніть увагу на рецепт смачних котлет із капусти — пісні, бюджетні, але ситні.