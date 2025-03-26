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Курячі стегна в вершковому соусі — смак, як з ресторану

26 березня 2025 19:27
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Курячі стегна у вершковому соусі — рецепт, як у ресторані
Курячі стегна в вершковому соусі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ніжне куряче м’ясо, просочене вершковим соусом, виходить соковитим і ароматним. Ця страва смакує, як у ресторані, але готується швидко та з простих інгредієнтів. Ідеальний варіант для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 800 г;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 10 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сметана — 100 г;
  • гаряча вода — 200 мл.;
  • борошно — 1 ст. л. (без гірки).

Спосіб приготування

Посолити й поперчити курячі стегна за смаком. У глибокій пательні розігріти рослинну олію, додати вершкове масло та обсмажити стегна до рум’яної скоринки з обох боків. Викласти м’ясо на тарілку.

курячі стегна в вершковому соусі на смак, як з ресторану
Курячі стегна. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

У цю ж пательню додати дрібно нарізану цибулю, обсмажити до прозорості. Додати подрібнений часник і обсмажувати ще 30 секунд.

курячі стегна в соусі на смак, як з ресторану
Курка та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати борошно, перемішати й обсмажувати ще хвилину. Влити гарячу воду, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Додати сметану, перемішати до однорідності.

курячі стегна в вершковому соусі
Курка в соусі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Повернути курку в пательню, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні 25–30 хвилин до готовності. Подавати з гарніром за смаком.

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