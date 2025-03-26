Куриные бедра в сливочном соусе — рецепт, как в ресторане

Куриные бедра в сливочном соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нежное куриное мясо, пропитанное сливочным соусом, получается сочным и ароматным. Это блюдо на вкус, как в ресторане, но готовится быстро и из простых ингредиентов. Идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриные бедра — 800 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 10 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сметана — 100 г;

горячая вода — 200 мл.;

мука — 1 ст. л. (без горки).

Способ приготовления

Посолить и поперчить куриные бедра по вкусу. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, добавить сливочное масло и обжарить бедра до румяной корочки с обеих сторон. Выложить мясо на тарелку.

Куриные бедра. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В эту же сковороду добавить мелко нарезанный лук, обжарить до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 30 секунд.

Курица и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить муку, перемешать и обжаривать еще минуту. Влить горячую воду, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавить сметану, перемешать до однородности.

Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вернуть курицу в сковороду, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 25-30 минут до готовности. Подавать с гарниром по вкусу.

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