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Куриные бедра в сливочном соусе — вкус, как из ресторана

26 марта 2025 19:27
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Куриные бедра в сливочном соусе — рецепт, как в ресторане
Куриные бедра в сливочном соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Нежное куриное мясо, пропитанное сливочным соусом, получается сочным и ароматным. Это блюдо на вкус, как в ресторане, но готовится быстро и из простых ингредиентов. Идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • куриные бедра — 800 г;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 10 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сметана — 100 г;
  • горячая вода — 200 мл.;
  • мука — 1 ст. л. (без горки).

Способ приготовления

Посолить и поперчить куриные бедра по вкусу. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, добавить сливочное масло и обжарить бедра до румяной корочки с обеих сторон. Выложить мясо на тарелку.

курячі стегна в вершковому соусі на смак, як з ресторану
Куриные бедра. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В эту же сковороду добавить мелко нарезанный лук, обжарить до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 30 секунд.

курячі стегна в соусі на смак, як з ресторану
Курица и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить муку, перемешать и обжаривать еще минуту. Влить горячую воду, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавить сметану, перемешать до однородности.

курячі стегна в вершковому соусі
Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вернуть курицу в сковороду, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 25-30 минут до готовности. Подавать с гарниром по вкусу.

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