Куриные бедра в сливочном соусе — рецепт, как в ресторане

Куриные бедра в сливочном соусе — вкус, как из ресторана
Нежное куриное мясо, пропитанное сливочным соусом, получается сочным и ароматным. Это блюдо на вкус, как в ресторане, но готовится быстро и из простых ингредиентов. Идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 800 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 10 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сметана — 100 г;
- горячая вода — 200 мл.;
- мука — 1 ст. л. (без горки).
Способ приготовления
Посолить и поперчить куриные бедра по вкусу. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, добавить сливочное масло и обжарить бедра до румяной корочки с обеих сторон. Выложить мясо на тарелку.
В эту же сковороду добавить мелко нарезанный лук, обжарить до прозрачности. Добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 30 секунд.
Добавить муку, перемешать и обжаривать еще минуту. Влить горячую воду, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавить сметану, перемешать до однородности.
Вернуть курицу в сковороду, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 25-30 минут до готовности. Подавать с гарниром по вкусу.
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