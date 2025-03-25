Рецепт вечері без клопотів — ситно, смачно і швидко

Вечеря без клопотів для працюючої мами — багато, ситно і смачно
Приготувати смачну вечерю після робочого дня — реально. Мінімум зусиль, максимум смаку та користі для всієї родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
цибуля — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
фарш (свинина та курка) — 500 г;
сіль, прованські трави — за смаком;
макарони — 500 г (відварити до готовності);
твердий сир — 100 г.
Для соусу "Бешамель":
вершкове масло — 80 г;
борошно — 2 ст. л.;
молоко — 600 мл;
мускатний горіх — щіпка;
сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити на розігрітій олії, додати фарш, посолити, приправити прованськими травами, перемішати та готувати до готовності.
У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло, всипати муку, перемішати. Влити молоко, довести до кипіння, постійно помішуючи.
Додати мускатний горіх, сіль та перець, розмішати до однорідності.
У форму для запікання викласти відварені макарони, зверху рівномірно розподілити фарш, перемішати, полити соусом. Посипати тертим сиром. Запікати при 190 °С 30 хвилин.
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