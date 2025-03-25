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Вечеря без клопотів для працюючої мами — багато, ситно і смачно

25 березня 2025 00:04
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт вечері без клопотів — ситно, смачно і швидко
Запіканка на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготувати смачну вечерю після робочого дня — реально. Мінімум зусиль, максимум смаку та користі для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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​Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
фарш (свинина та курка) — 500 г;
сіль, прованські трави — за смаком;
макарони — 500 г (відварити до готовності);
твердий сир — 100 г.

Для соусу "Бешамель":

вершкове масло — 80 г;
борошно — 2 ст. л.;
молоко — 600 мл;
мускатний горіх — щіпка;
сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити на розігрітій олії, додати фарш, посолити, приправити прованськими травами, перемішати та готувати до готовності.

рецепт вечері без клопотів
Фарш та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло, всипати муку, перемішати. Влити молоко, довести до кипіння, постійно помішуючи.

лінива запіканка з макаронами та фаршем
Білий соус. Фото: gospodynka.com.ua

Додати мускатний горіх, сіль та перець, розмішати до однорідності.

швидка запіканка з макаронами та фаршем
Соус та запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

У форму для запікання викласти відварені макарони, зверху рівномірно розподілити фарш, перемішати, полити соусом. Посипати тертим сиром. Запікати при 190 °С 30 хвилин.

проста запіканка з макаронами та фаршем
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

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Вечеря рецепт запіканки м'ясний фарш макарони
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