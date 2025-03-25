Рецепт вечері без клопотів — ситно, смачно і швидко

Запіканка на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати смачну вечерю після робочого дня — реально. Мінімум зусиль, максимум смаку та користі для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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​Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

фарш (свинина та курка) — 500 г;

сіль, прованські трави — за смаком;

макарони — 500 г (відварити до готовності);

твердий сир — 100 г.



Для соусу "Бешамель":

вершкове масло — 80 г;

борошно — 2 ст. л.;

молоко — 600 мл;

мускатний горіх — щіпка;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити на розігрітій олії, додати фарш, посолити, приправити прованськими травами, перемішати та готувати до готовності.

Фарш та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло, всипати муку, перемішати. Влити молоко, довести до кипіння, постійно помішуючи.

Білий соус. Фото: gospodynka.com.ua

Додати мускатний горіх, сіль та перець, розмішати до однорідності.

Соус та запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

У форму для запікання викласти відварені макарони, зверху рівномірно розподілити фарш, перемішати, полити соусом. Посипати тертим сиром. Запікати при 190 °С 30 хвилин.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

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