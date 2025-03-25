Рецепт ужина без хлопот — сытно, вкусно и быстро

Запеканка на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить вкусный ужин после рабочего дня — реально. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

фарш (свинина и курица) — 500 г;

соль, прованские травы — по вкусу;

макароны — 500 г (отварить до готовности);

твердый сыр — 100 г.



Для соуса "Бешамель":

сливочное масло — 80 г;

мука — 2 ст. л.;

молоко — 600 мл;

мускатный орех — щепотка;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить на разогретом масле, добавить фарш, посолить, приправить прованскими травами, перемешать и готовить до готовности.

Фарш и лук. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, всыпать муку, перемешать. Влить молоко, довести до кипения, постоянно помешивая.

Белый соус. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мускатный орех, соль и перец, размешать до однородности.

Соус и запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

В форму для запекания выложить отваренные макароны, сверху равномерно распределить фарш, перемешать, полить соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать при 190°С 30 минут.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

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