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Ужин без хлопот для работающей мамы — много, сытно и вкусно

25 марта 2025 00:04
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт ужина без хлопот — сытно, вкусно и быстро
Запеканка на ужин. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовить вкусный ужин после рабочего дня — реально. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
фарш (свинина и курица) — 500 г;
соль, прованские травы — по вкусу;
макароны — 500 г (отварить до готовности);
твердый сыр — 100 г.

Для соуса "Бешамель":

сливочное масло — 80 г;
мука — 2 ст. л.;
молоко — 600 мл;
мускатный орех — щепотка;
соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить на разогретом масле, добавить фарш, посолить, приправить прованскими травами, перемешать и готовить до готовности.

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Фарш и лук. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, всыпать муку, перемешать. Влить молоко, довести до кипения, постоянно помешивая.

лінива запіканка з макаронами та фаршем
Белый соус. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мускатный орех, соль и перец, размешать до однородности.

швидка запіканка з макаронами та фаршем
Соус и запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

В форму для запекания выложить отваренные макароны, сверху равномерно распределить фарш, перемешать, полить соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать при 190°С 30 минут.

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Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

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