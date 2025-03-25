Рецепт ужина без хлопот — сытно, вкусно и быстро

Ужин без хлопот для работающей мамы — много, сытно и вкусно
Приготовить вкусный ужин после рабочего дня — реально. Минимум усилий, максимум вкуса и пользы для всей семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
фарш (свинина и курица) — 500 г;
соль, прованские травы — по вкусу;
макароны — 500 г (отварить до готовности);
твердый сыр — 100 г.
Для соуса "Бешамель":
сливочное масло — 80 г;
мука — 2 ст. л.;
молоко — 600 мл;
мускатный орех — щепотка;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить на разогретом масле, добавить фарш, посолить, приправить прованскими травами, перемешать и готовить до готовности.
В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, всыпать муку, перемешать. Влить молоко, довести до кипения, постоянно помешивая.
Добавить мускатный орех, соль и перец, размешать до однородности.
В форму для запекания выложить отваренные макароны, сверху равномерно распределить фарш, перемешать, полить соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать при 190°С 30 минут.
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