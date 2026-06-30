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Курка "по-угорськи": м’ясо в соусі, що тане в роті

30 червня 2026 16:14
Курка по-угорськи. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо хочеться приготувати соковиту курку без зайвого клопоту, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Ніжне м'ясо, густий вершково-сметанний соус із часником та спеціями й мінімум простих інгредієнтів — і на столі вже ароматна страва, яка чудово підійде як для сімейного обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче м'ясо — 1,2 кг;
  • вершкове масло — 50–60 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • сметана 20% — 3 ст. л.;
  • вода — 250–300 мл.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • кріп — кілька гілочок;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.
Курка в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Курку обсмажити на вершковому маслі до легкої золотистої скоринки та перекласти на тарілку.
  2. У тій самій сковороді обсмажити дрібно нарізані цибулю та часник. 
  3. Додати борошно, перемішати й готувати ще близько хвилини. 
  4. Потім додати сметану, влити воду, приправити сіллю, чорним перцем і куркумою. Добре перемішати до однорідного соусу.
  5. Повернути курку в сковороду, накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні 20–25 хвилин, один раз перевернувши шматочки. 
  6. Наприкінці додати подрібнений кріп і подавати страву гарячою з улюбленим гарніром.

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