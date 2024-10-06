Квашена капуста на зиму для тривалого зберігання — за рецептом мами

Квашена капуста на зиму, добре зберігається — всі тонкощі закваски за рецептом мами
Дізнайтеся, як приготувати квашену капусту на зиму, яка добре зберігається. Всі секрети та тонкощі закваски, щоб капуста вийшла хрусткою та смачною!
Рецепт опублікували на YouTube каналі У кусно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (для маринаду на 1 л води):
- 1 ст. цукру;
- 2 ст. солі.
Спосіб приготування
Одного літра маринаду вистачає на 2 кг капусти. У цьому рецепті на 24 кг капусти використовується 4 кг моркви, але ви можете використовувати моркву на свій смак. Капусту необхідно нашаткувати.
Для маринаду на 1 л води необхідно додати одну столову ложку цукру та дві столові ложки солі.
Нашатковану капусту і натерту капусту перемішати. Все потрібно добре ущільнити, це можна зробити за допомогою ступки.
Капусту залити маринадом та ще раз ущільнити. Поставити прес і залишити на 3-4 дні за кімнатної температури.
Коли на розсолі з'являються бульбашки, це означає, що капуста почала кваситися. Перекладаємо капусту у банку і добре ущільнюємо. Зберігати в будь-якому прохолодному місці, у льоху або на балконі.
Раніше ми ділилися рецептом смачних квашених яблук у банці на зиму.
Нагадаємо, ми розповідали про смачний і простий рецепт квашених огірків з капустою.
Також пропонуємо дізнатися, коли квасити капусту в жовтні 2024 року за місячним календарем, щоб страва вийшла смачною і довго зберігалася.
Читайте Новини.LIVE!