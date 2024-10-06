Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Квашена капуста на зиму, добре зберігається — всі тонкощі закваски за рецептом мами arrow

Квашена капуста на зиму, добре зберігається — всі тонкощі закваски за рецептом мами

6 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Квашена капуста на зиму для тривалого зберігання — за рецептом мами
Квашена капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дізнайтеся, як приготувати квашену капусту на зиму, яка добре зберігається. Всі секрети та тонкощі закваски, щоб капуста вийшла хрусткою та смачною!

Рецепт опублікували на YouTube каналі У кусно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться (для маринаду на 1 л води):

  • 1 ст. цукру;
  • 2 ст. солі.

Спосіб приготування

Одного літра маринаду вистачає на 2 кг капусти. У цьому рецепті на 24 кг капусти використовується 4 кг моркви, але ви можете використовувати моркву на свій смак. Капусту необхідно нашаткувати.

null
Нарізана капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupnoФото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринаду на 1 л води необхідно додати одну столову ложку цукру та дві столові ложки солі.

null
Ложка солі. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нашатковану капусту і натерту капусту перемішати. Все потрібно добре ущільнити, це можна зробити за допомогою ступки.

null
Капуста та морква. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту залити маринадом та ще раз ущільнити. Поставити прес і залишити на 3-4 дні за кімнатної температури.

null
Гніть для капусти. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли на розсолі з'являються бульбашки, це означає, що капуста почала кваситися. Перекладаємо капусту у банку і добре ущільнюємо. Зберігати в будь-якому прохолодному місці, у льоху або на балконі.

null
Квашена капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми ділилися рецептом смачних квашених яблук у банці на зиму.

Нагадаємо, ми розповідали про смачний і простий рецепт квашених огірків з капустою.

Також пропонуємо дізнатися, коли квасити капусту в жовтні 2024 року за місячним календарем, щоб страва вийшла смачною і довго зберігалася.

рецепти лайфхаки заготівля на зиму квашена капуста капуста на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

Термінова новина

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

Термінова новина

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Text

16:48 У США відбулися останні передвиборчі дебати — головні новини наживо з Америки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК