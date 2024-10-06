Квашена капуста на зиму для тривалого зберігання — за рецептом мами

Квашена капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дізнайтеся, як приготувати квашену капусту на зиму, яка добре зберігається. Всі секрети та тонкощі закваски, щоб капуста вийшла хрусткою та смачною!

Рецепт опублікували на YouTube каналі У кусно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (для маринаду на 1 л води):

1 ст. цукру;

2 ст. солі.

Спосіб приготування

Одного літра маринаду вистачає на 2 кг капусти. У цьому рецепті на 24 кг капусти використовується 4 кг моркви, але ви можете використовувати моркву на свій смак. Капусту необхідно нашаткувати.

Нарізана капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupnoФото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринаду на 1 л води необхідно додати одну столову ложку цукру та дві столові ложки солі.

Ложка солі. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нашатковану капусту і натерту капусту перемішати. Все потрібно добре ущільнити, це можна зробити за допомогою ступки.

Капуста та морква. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту залити маринадом та ще раз ущільнити. Поставити прес і залишити на 3-4 дні за кімнатної температури.

Гніть для капусти. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Коли на розсолі з'являються бульбашки, це означає, що капуста почала кваситися. Перекладаємо капусту у банку і добре ущільнюємо. Зберігати в будь-якому прохолодному місці, у льоху або на балконі.

Квашена капуста. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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