Квашеная капуста на зиму для длительного хранения — по рецепту мамы

Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Узнайте, как приготовить квашеную капусту на зиму, которая отлично хранится. Все секреты и тонкости закваски, чтобы капуста получилась хрустящей и вкусной!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (для маринада на 1 л воды):

1 ст.л. сахара;

2 ст.л. соли.

Способ приготовления

Одного литра маринада хватает на 2 кг капусты. В этом рецепте на 24 кг капусты используется 4 кг моркови, но вы можете использовать морковь по своему вкусу. Капусту необходимо нашинковать.

Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupnoФото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринада на 1 л воды необходимо добавить одну столовую ложку сахара и две столовые ложки соли.

Ложка соли. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нашинкованную капусту и натертую капусту перемешать. Все необходимо хорошо уплотнить, это можно сделать при помощи ступки.

Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту залить маринадом и еще раз уплотнить. Поставить пресс и оставить на 3-4 дня при комнатной температуре.

Гнет для капусты. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда на рассоле появляются пузырьки, это значит, что капуста начала кваситься. Перекладываем капусту в банку и хорошо уплотняем. Хранить в любом прохладном месте, в погребе или на балконе.

Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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