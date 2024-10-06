Квашеная капуста на зиму для длительного хранения — по рецепту мамы

Квашеная капуста на зиму, хорошо сохраняется — все тонкости закваски по рецепту мамы
Узнайте, как приготовить квашеную капусту на зиму, которая отлично хранится. Все секреты и тонкости закваски, чтобы капуста получилась хрустящей и вкусной!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (для маринада на 1 л воды):
- 1 ст.л. сахара;
- 2 ст.л. соли.
Способ приготовления
Одного литра маринада хватает на 2 кг капусты. В этом рецепте на 24 кг капусты используется 4 кг моркови, но вы можете использовать морковь по своему вкусу. Капусту необходимо нашинковать.
Для маринада на 1 л воды необходимо добавить одну столовую ложку сахара и две столовые ложки соли.
Нашинкованную капусту и натертую капусту перемешать. Все необходимо хорошо уплотнить, это можно сделать при помощи ступки.
Капусту залить маринадом и еще раз уплотнить. Поставить пресс и оставить на 3-4 дня при комнатной температуре.
Когда на рассоле появляются пузырьки, это значит, что капуста начала кваситься. Перекладываем капусту в банку и хорошо уплотняем. Хранить в любом прохладном месте, в погребе или на балконе.
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