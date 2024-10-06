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Квашеная капуста на зиму, хорошо сохраняется — все тонкости закваски по рецепту мамы

6 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашеная капуста на зиму для длительного хранения — по рецепту мамы
Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Узнайте, как приготовить квашеную капусту на зиму, которая отлично хранится. Все секреты и тонкости закваски, чтобы капуста получилась хрустящей и вкусной!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится (для маринада на 1 л воды): 

  • 1 ст.л. сахара; 
  • 2 ст.л. соли. 

Способ приготовления 

Одного литра маринада хватает на 2 кг капусты. В этом рецепте на 24 кг капусты используется 4 кг моркови, но вы можете использовать морковь по своему вкусу. Капусту необходимо нашинковать. 

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Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupnoФото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для маринада на 1 л воды необходимо добавить одну столовую ложку сахара и две столовые ложки соли. 

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Ложка соли. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нашинкованную капусту и натертую капусту перемешать. Все необходимо хорошо уплотнить, это можно сделать при помощи ступки. 

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Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Капусту залить маринадом и еще раз уплотнить. Поставить пресс и оставить на 3-4 дня при комнатной температуре. 

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Гнет для капусты. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда на рассоле появляются пузырьки, это значит, что капуста начала кваситься. Перекладываем капусту в банку и хорошо уплотняем. Хранить в любом прохладном месте, в погребе или на балконе. 

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Квашеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы делились рецептом вкусных квашеных яблок в банке на зиму.

Напомним, мы рассказывали о вкусном и простом рецепте квашеных огурцов с капустой.

Также предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю, чтобы блюдо получилось вкусным и долго хранилось.

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