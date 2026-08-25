Квасоля в томаті з овочами на зиму: простий рецепт смачної консервації

Квасоля в томаті з овочами на зиму. Фото: кадр з відео

Квасоля "Верес" з овочами у густому томатному соусі — ситна та універсальна заготовка, яка особливо виручає взимку. Її можна подавати як самостійну закуску, додавати до борщу, супу, овочевого рагу або подавати до м'яса.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Кулінарні рецепти від Надії", передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори без шкірки — 1,5 кг;

суха квасоля — 500 г;

солодкий перець — 800 г;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

рослинна олія без запаху — 150 мл;

цукор — 150 г;

сіль — 50 г;

часник — 1 головка;

оцет 9% — 60 мл.

Вихід: 9 банок по 0,5 л та приблизно 300 г заготовки.

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Квасоля в томаті з овочами на зиму. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Суху квасолю замочити у воді на ніч. Наступного дня воду злити, залити свіжою та відварити квасолю до готовності без солі. Вона має стати м'якою, але зберегти форму. Помідори очистити від шкірки та пропустити через м'ясорубку. Моркву і солодкий перець нарізати соломкою, цибулю подрібнити. У великій каструлі розігріти рослинну олію та обсмажувати цибулю близько 10 хвилин, щоб вона стала м'якою та ароматною. Додати перемелені помідори, сіль та цукор. Довести томатну масу до кипіння, викласти моркву та готувати близько 15 хвилин на середньому вогні без кришки, періодично перемішуючи. Додати солодкий перець та продовжити готувати ще 10-15 хвилин. Потім викласти відварену квасолю та подрібнений часник. Проварити все разом ще 15-20 хвилин. Наприкінці влити оцет, ретельно перемішати та скуштувати соус. За бажанням можна додати трохи гострого перцю. Готова квасоля має вийти густою та соковитою, а овочі — залишитися цілими, а не перетворитися на пюре. Якщо маса здається занадто густою, можна додати трохи відвару від квасолі.

Квасоля "Верес" виходить густою, ароматною та ситною. Взимку її зручно використовувати не лише як готову закуску, а й як основу для швидкого борщу, супу чи овочевого рагу.

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