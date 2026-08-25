Квасоля в томаті з овочами на зиму: простий рецепт смачної консервації

Квасоля "Верес" в густому томатному соусі на зиму: смачний рецепт
Квасоля "Верес" з овочами у густому томатному соусі — ситна та універсальна заготовка, яка особливо виручає взимку. Її можна подавати як самостійну закуску, додавати до борщу, супу, овочевого рагу або подавати до м'яса.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Кулінарні рецепти від Надії", передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори без шкірки — 1,5 кг;
- суха квасоля — 500 г;
- солодкий перець — 800 г;
- морква — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- рослинна олія без запаху — 150 мл;
- цукор — 150 г;
- сіль — 50 г;
- часник — 1 головка;
- оцет 9% — 60 мл.
Вихід: 9 банок по 0,5 л та приблизно 300 г заготовки.
Спосіб приготування
- Суху квасолю замочити у воді на ніч.
- Наступного дня воду злити, залити свіжою та відварити квасолю до готовності без солі. Вона має стати м'якою, але зберегти форму.
- Помідори очистити від шкірки та пропустити через м'ясорубку.
- Моркву і солодкий перець нарізати соломкою, цибулю подрібнити.
- У великій каструлі розігріти рослинну олію та обсмажувати цибулю близько 10 хвилин, щоб вона стала м'якою та ароматною.
- Додати перемелені помідори, сіль та цукор.
- Довести томатну масу до кипіння, викласти моркву та готувати близько 15 хвилин на середньому вогні без кришки, періодично перемішуючи.
- Додати солодкий перець та продовжити готувати ще 10-15 хвилин.
- Потім викласти відварену квасолю та подрібнений часник.
- Проварити все разом ще 15-20 хвилин.
- Наприкінці влити оцет, ретельно перемішати та скуштувати соус. За бажанням можна додати трохи гострого перцю.
- Готова квасоля має вийти густою та соковитою, а овочі — залишитися цілими, а не перетворитися на пюре. Якщо маса здається занадто густою, можна додати трохи відвару від квасолі.
Квасоля "Верес" виходить густою, ароматною та ситною. Взимку її зручно використовувати не лише як готову закуску, а й як основу для швидкого борщу, супу чи овочевого рагу.
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